Этой весной Вооруженные силы РФ могут освободить Донецкую Народную Республику и Херсонскую область, выразил мнение NEWS.ru военный эксперт Василий Дандыкин. По его словам, также может быть активное продвижение в Луганской Народной Республике.

Наибольшие освобождения ВС РФ к началу весны наступят в ДНР. Несомненно, мы будем усиленно заниматься Херсонской областью. Думаю, что финальные бои пройдут за эту территорию пройдут в апреле — мае. В первом полугодии, скорее всего, подавляющее большинство территорий ЛНР также будет освобождено, — заявил он.

Военэксперт не исключил, что ВС РФ начнут масштабное освобождение Запорожья и Днепропетровской области. По его словам, Днепропетровск представляет высокую стратегическую ценность.

Также мы подойдем к Запорожью. Нельзя исключать, скорый масштабный заход наших войск в Днепропетровскую область. Днепропетровск это один из важнейших городов с точки зрения и логистики, и военной промышленности, который остался, — заключил эксперт.

Ранее Дандыкин заявил, что отказ от Донбасса и Запорожской атомной электростанции станет роковым для президента Украины Владимира Зеленского. Так он прокомментировал слова политика о неготовности сдавать территории без боя. Кроме того, по словам Дандыкина, Киев по-прежнему надеется на помощь европейских союзников.