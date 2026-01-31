Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
31 января 2026 в 10:44

Военэксперт ответил, какие территории ВС РФ могут освободить весной

Военэксперт Дандыкин: ВС РФ могут освободить ДНР и Херсонскую область весной

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ
Читайте нас в Дзен

Этой весной Вооруженные силы РФ могут освободить Донецкую Народную Республику и Херсонскую область, выразил мнение NEWS.ru военный эксперт Василий Дандыкин. По его словам, также может быть активное продвижение в Луганской Народной Республике.

Наибольшие освобождения ВС РФ к началу весны наступят в ДНР. Несомненно, мы будем усиленно заниматься Херсонской областью. Думаю, что финальные бои пройдут за эту территорию пройдут в апреле — мае. В первом полугодии, скорее всего, подавляющее большинство территорий ЛНР также будет освобождено, — заявил он.

Военэксперт не исключил, что ВС РФ начнут масштабное освобождение Запорожья и Днепропетровской области. По его словам, Днепропетровск представляет высокую стратегическую ценность.

Также мы подойдем к Запорожью. Нельзя исключать, скорый масштабный заход наших войск в Днепропетровскую область. Днепропетровск это один из важнейших городов с точки зрения и логистики, и военной промышленности, который остался, — заключил эксперт.

Ранее Дандыкин заявил, что отказ от Донбасса и Запорожской атомной электростанции станет роковым для президента Украины Владимира Зеленского. Так он прокомментировал слова политика о неготовности сдавать территории без боя. Кроме того, по словам Дандыкина, Киев по-прежнему надеется на помощь европейских союзников.

ВС РФ
СВО
ДНР
ЛНР
Днепропетровская область
Александрина Гуловская
А. Гуловская
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Защита рекордсмена-взяточника обжалует изъятие его активов
Российская армия освободила два села в зоне СВО
Часть состояния экс-главы ГАИ перейдет государству
Обвиняемый в убийстве главы UnitedHealthcare избежал смертной казни
МИД России предложил Украине лучшую гарантию безопасности
Илон Маск сделал неожиданное заявление о мировой экономике
Россиянам выдвинули новые обвинения за тайную операцию СБУ
На съемочную группу российского канала напали в Чили
Поиск провалившихся под лед детей в Брянске осложнился из-за непогоды
Звезд турецкого шоу-бизнеса задержали по делу о наркотиках
Москвич задушил знакомую и бросил ее тело в квартире
В Госдуме раскрыли сценарий будущих отношений между Россией и Европой
Россиянин вышел из тюрьмы и потребовал 111 трлн рублей
Волчанск, Закотное, Покровск: хорошие и плохие новости фронта СВО 31 января
Уничтожение российским дроном истребителя F-16 попало на видео
«Глубокое взаимное доверие»: в Японии оценили просьбу Трампа к Путину
Трамп приказал разработать план атаки на Иран
Почему не работает WhatsApp 31 января: где сбои в РФ, будет ли заблокирован
Магнитные бури сегодня, 31 января: что завтра, боли, пониженное давление
В США раскусили Трампа с «миротворческой» авантюрой в секторе Газа
Дальше
Самое популярное
Закон о тишине в Москве и Московской области в 2026 году
Семья и жизнь

Закон о тишине в Москве и Московской области в 2026 году

Тефтели, к которым не нужен гарнир: ужин из пачки фарша и пары картофелин
Общество

Тефтели, к которым не нужен гарнир: ужин из пачки фарша и пары картофелин

Закон о тишине в Новосибирске и области — 2026: время тишины и штрафы
Семья и жизнь

Закон о тишине в Новосибирске и области — 2026: время тишины и штрафы

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.