30 января 2026 в 15:37

Названа истинная причина слов Зеленского «не сдавать без боя» Донбасс

Военэксперт Дандыкин: за отказ от Донбасса и ЗАЭС Зеленский поплатится жизнью

Военнослужащие ВСУ Военнослужащие ВСУ Фото: Социальные сети
Отказ от Донбасса и Запорожской атомной электростанции станет роковым для президента Украины Владимира Зеленского, заявил NEWS.ru военный эксперт Василий Дандыкин. Так он прокомментировал слова политика о неготовности сдавать территории без боя. Кроме того, по словам Дандыкина, Киев по-прежнему надеется на помощь европейских союзников.

Зеленский публично заявляет о готовности бороться за Донбасс и ЗАЭС, потому что он все еще рассчитывает на поддержку Европы, хотя уже [Фридрих] Мерц (канцлер Германии. — NEWS.ru) говорит, что не бывать Украине в составе Евросоюза к 2027 году. Своя рубаха все же ближе к телу. К тому же украинский президент боится отступать от этих территорий: его местные бандеровцы за это удавят, что даже британская охрана не спасет, — высказался Дандыкин.

Ранее генерал-майор авиации Сергей Липовой заявил, что Украина уже потеряла контроль над Донбассом и Запорожской атомной электростанцией. По его словам, территориальные притязания Зеленского не имеют под собой оснований и не соответствуют логике.

