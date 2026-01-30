Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
30 января 2026 в 12:39

«Он проиграл»: генерал ответил Зеленскому на готовность к бою за Донбасс

Генерал Липовой: Украина уже потеряла Донбасс и ЗАЭС

Военнослужащий ВС РФ на территории Запорожской АЭС в Энергодаре, 2022 год Военнослужащий ВС РФ на территории Запорожской АЭС в Энергодаре, 2022 год Фото: РИА Новости
Читайте нас в Дзен

Украина уже утратила контроль над Донбассом и Запорожской атомной электростанцией, заявил NEWS.ru генерал-майор авиации Сергей Липовой. Так он прокомментировал заявление украинского президента Владимира Зеленского о готовности к бою за территории. По словам Героя России, претензии политика безосновательны и лишены логики.

Зеленский заявляет, что они не отдадут Донбасс и ЗАЭС без боя. О каком бое он может говорить? Они уже это все потеряли. Донбасс уже российский, его территориальная целостность — это вопрос времени. Электростанцию мы уже контролируем. Запорожье и Херсонская область тоже будут под нашим контролем. Зеленский понимает, что он проиграл эту войну, которую он усиленно развязывал и нарывался. То, что он заявляет, абсолютно не имеет ровным счетом ничего. Никакого умысла здесь нет. Это бессвязные, бессмысленные, абсолютно ничем не обоснованные слова, — высказался Липовой.

Ранее генерал-майор Владимир Попов заявил, что ВСУ могут попытаться атаковать Запорожскую атомную электростанцию на фоне мирных переговоров. По его словам, в данный момент ЗАЭС функционирует в нейтральном режиме и находится в рабочем состоянии.

Донбасс
Украина
Владимир Зеленский
ЗАЭС
Максим Кирсанов
М. Кирсанов
Наталья Наволоцкая
Н. Наволоцкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Песков анонсировал важное заседание во главе с Путиным
Sony планирует порадовать новинкой поклонников PlayStation Portal
Подросток засунул дезодорант себе в задний проход и чудом избежал смерти
«День нашей общей победы»: Белоусов сообщил об активном продвижении России
Российские военные снесли набитую бойцами ВСУ казарму во дворце культуры
В Малайзии курьера шокировало предложение о доставке необычного груза
Стало известно о состоянии пропавших российских туристов в Египте
«Ты ужасна»: женщина бросила мужа и ребенка после получения госвыплаты
Энергетическое перемирие между Россией и Украиной действует до 1 февраля
Кинолог ответил, почему собака перестает слушаться хозяина
В Кремле высказались насчет заявления ООН о Крыме и Донбассе
Вооруженного камнем бездомного после ограбления ресторана нашли за мусоркой
Генерал указал на невменяемость Зеленского
Зеленского обвинили в саботаже скорых переговоров в Абу-Даби
Американец перевоплотился в агента ФБР, чтобы спасти народного героя США
В АП предупредили о демографической катастрофе в мире
Врачи спасли половой орган мужчины после его баловства с бутылкой
Полуголый мужчина устроил дебош на высоте 10 тыс. метров над землей
Россиянин заплатит рублем за оскорбление сотрудника метро в Петербурге
Россиянина арестовали за осквернение Вечного огня
Дальше
Самое популярное
Закон о тишине в Москве и Московской области в 2026 году
Семья и жизнь

Закон о тишине в Москве и Московской области в 2026 году

Закон о тишине в Новосибирске и области — 2026: время тишины и штрафы
Семья и жизнь

Закон о тишине в Новосибирске и области — 2026: время тишины и штрафы

Разбираю на соцветия цветную капусту, заливаю сырным кремом — и в духовку прямо в сковороде. Изысканная запеканка готова
Общество

Разбираю на соцветия цветную капусту, заливаю сырным кремом — и в духовку прямо в сковороде. Изысканная запеканка готова

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.