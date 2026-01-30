«Он проиграл»: генерал ответил Зеленскому на готовность к бою за Донбасс

Украина уже утратила контроль над Донбассом и Запорожской атомной электростанцией, заявил NEWS.ru генерал-майор авиации Сергей Липовой. Так он прокомментировал заявление украинского президента Владимира Зеленского о готовности к бою за территории. По словам Героя России, претензии политика безосновательны и лишены логики.

Зеленский заявляет, что они не отдадут Донбасс и ЗАЭС без боя. О каком бое он может говорить? Они уже это все потеряли. Донбасс уже российский, его территориальная целостность — это вопрос времени. Электростанцию мы уже контролируем. Запорожье и Херсонская область тоже будут под нашим контролем. Зеленский понимает, что он проиграл эту войну, которую он усиленно развязывал и нарывался. То, что он заявляет, абсолютно не имеет ровным счетом ничего. Никакого умысла здесь нет. Это бессвязные, бессмысленные, абсолютно ничем не обоснованные слова, — высказался Липовой.

Ранее генерал-майор Владимир Попов заявил, что ВСУ могут попытаться атаковать Запорожскую атомную электростанцию на фоне мирных переговоров. По его словам, в данный момент ЗАЭС функционирует в нейтральном режиме и находится в рабочем состоянии.