Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
26 января 2026 в 12:55

Названы возможные провокации ВСУ в зоне СВО на фоне переговоров

Генерал Попов: ВСУ могут попытаться атаковать ЗАЭС на фоне переговоров

Военнослужащие ВСУ Военнослужащие ВСУ Фото: Социальные сети
Читайте нас в Дзен

Вооруженные силы Украины могут попытаться атаковать Запорожскую атомную электростанцию на фоне переговоров Киева и Москвы, заявил NEWS.ru заслуженный военный летчик генерал-майор Владимир Попов. По его словам, на данный момент ЗАЭС поддерживается в работоспособном состоянии в нейтральном режиме.

ВСУ будут пытаться произвести очередную атаку на ЗАЭС, которая сейчас работает в нейтральном режиме. Ее только поддерживают в работоспособном состоянии, чтобы не выключить и не заглушить. Иначе возникнут процессы, когда технологию нужно будет полностью переделывать и заниматься ремонтом. Мы за этим объектом наблюдаем жестко и внимательно. Даже если вдруг ВСУ повернутся к нам лицом и скажут: «Да, мы прекратим атаки и будем соблюдать все требования и правила», все равно степень доверия к ним будет никакой. Мы не изменим тактику ведения обороны и охраны особо важных объектов, — пояснил Попов.

Ранее глава ГК «Росатом» Алексей Лихачев сообщил, что на Запорожской АЭС возобновлена подача электричества по высоковольтной линии «Ферросплавная-1». Это позволило вернуть станцию к штатному режиму энергоснабжения сразу по двум внешним сетям. Работы по восстановлению стали возможны благодаря временному прекращению огня.

ЗАЭС
ВСУ
Украина
Россия
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Софья Якимова
С. Якимова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Машина сбила ребенка на ледянке
Юрист ответил, можно ли вернуть подарки после расставания
Экономист раскрыл, что будет с ценами на жилье в феврале 2026 года
Генерал ответил, когда ВСУ могут начать контрнаступление
«Умирает без помощи»: мать пострадавшего на Бали россиянина бьет тревогу
«Талибан» и США тайно обсуждают освобождение переводчика бен Ладена
Вучич озвучил предварительную стоимость сделки по выкупу доли в NIS
Эксперт раскрыл, сколько киевлян покинули город на фоне энергокризиса
Российский сноубордист погиб под лавиной в Японии
В Греции произошел взрыв на фабрике печенья
БРИКС в 2026 году может подложить под доллар «финансовую бомбу»
Королевская семья Британии: последние новости, Миддлтон освистали в пабе
Генерал раскрыл, что помешает ВСУ проявить активность в зоне СВО
Цифровизацию назвали главной причиной роста продаж антидепрессантов
Эксперт по трудовому праву рассказал, каких выплат лишает «серая» зарплата
Дмитриев раскрыл, кто затягивает установление мира на Украине
Мама заставляла позировать: педофила и его жену посадили в Ногинске
Врач перечислил неожиданные признаки синдрома раздраженного кишечника
Чибис выступил с новым обращением по ситуации с электричеством в Заполярье
Разъяренный слон внезапно атаковал россиян в Шри-Ланке и попал на видео
Дальше
Самое популярное
Нарезаю картошку, курицу и лук — заливаю яичной заливкой. Пышная запеканка в сковороде готова
Общество

Нарезаю картошку, курицу и лук — заливаю яичной заливкой. Пышная запеканка в сковороде готова

Обычные щи больше не варю. Моя версия с кислой капустой и грудинкой — наваристая, с дымком и сметаной
Общество

Обычные щи больше не варю. Моя версия с кислой капустой и грудинкой — наваристая, с дымком и сметаной

Что известно о последних днях жизни и причине смерти Александра Олейникова
Общество

Что известно о последних днях жизни и причине смерти Александра Олейникова

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.