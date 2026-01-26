Названы возможные провокации ВСУ в зоне СВО на фоне переговоров

Вооруженные силы Украины могут попытаться атаковать Запорожскую атомную электростанцию на фоне переговоров Киева и Москвы, заявил NEWS.ru заслуженный военный летчик генерал-майор Владимир Попов. По его словам, на данный момент ЗАЭС поддерживается в работоспособном состоянии в нейтральном режиме.

ВСУ будут пытаться произвести очередную атаку на ЗАЭС, которая сейчас работает в нейтральном режиме. Ее только поддерживают в работоспособном состоянии, чтобы не выключить и не заглушить. Иначе возникнут процессы, когда технологию нужно будет полностью переделывать и заниматься ремонтом. Мы за этим объектом наблюдаем жестко и внимательно. Даже если вдруг ВСУ повернутся к нам лицом и скажут: «Да, мы прекратим атаки и будем соблюдать все требования и правила», все равно степень доверия к ним будет никакой. Мы не изменим тактику ведения обороны и охраны особо важных объектов, — пояснил Попов.

Ранее глава ГК «Росатом» Алексей Лихачев сообщил, что на Запорожской АЭС возобновлена подача электричества по высоковольтной линии «Ферросплавная-1». Это позволило вернуть станцию к штатному режиму энергоснабжения сразу по двум внешним сетям. Работы по восстановлению стали возможны благодаря временному прекращению огня.