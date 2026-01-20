На Запорожской АЭС восстановили энергоснабжение по второй линии Лихачев: на ЗАЭС возобновлена подача энергии по линии «Ферросплавная-1»

На Запорожской АЭС возобновлена подача электричества по высоковольтной линии «Ферросплавная-1», сообщила пресс-служба госкорпорации Росатом со ссылкой на слова ее главы Алексей Лихачева. Это позволило вернуть станцию к штатному режиму энергоснабжения сразу по двум внешним линиям. Работы по восстановлению стали возможны благодаря временному прекращению огня. Они начались утром 18 января.

Со своей стороны хочу поблагодарить министерство обороны Российской Федерации, представителей российского МИДа, руководство МАГАТЭ и лично генерального директора Рафаэля Гросси, сделавших все для того, чтобы договоренности о режиме тишины были не только достигнуты, но и состоялись, — подчеркнул Лихачев.

19 января 2026 года энергоснабжение ЗАЭС было полностью восстановлено по двум линиям — «Ферросплавная-1» и «Днепровская». Это значительно повысило надежность внешнего питания атомной станции, добавил глава Росатома.

Ранее директор ЗАЭС Юрий Черничук обвинил Вооруженные силы Украины в том, что они специально наносят удары по линиям внешнего энергоснабжения атомной электростанции. По его словам, действия ВСУ, которые повторяются с разной периодичностью, угрожают безопасности станции. Черничук также добавил, что расположение высоковольтных линий «Днепровская» и «Ферросплавная-1» не является секретом.