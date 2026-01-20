Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
20 января 2026 в 01:26

На Запорожской АЭС восстановили энергоснабжение по второй линии

Лихачев: на ЗАЭС возобновлена подача энергии по линии «Ферросплавная-1»

ЗАЭС ЗАЭС Фото: Victor/XinHua/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

На Запорожской АЭС возобновлена подача электричества по высоковольтной линии «Ферросплавная-1», сообщила пресс-служба госкорпорации Росатом со ссылкой на слова ее главы Алексей Лихачева. Это позволило вернуть станцию к штатному режиму энергоснабжения сразу по двум внешним линиям. Работы по восстановлению стали возможны благодаря временному прекращению огня. Они начались утром 18 января.

Со своей стороны хочу поблагодарить министерство обороны Российской Федерации, представителей российского МИДа, руководство МАГАТЭ и лично генерального директора Рафаэля Гросси, сделавших все для того, чтобы договоренности о режиме тишины были не только достигнуты, но и состоялись, подчеркнул Лихачев.

19 января 2026 года энергоснабжение ЗАЭС было полностью восстановлено по двум линиям — «Ферросплавная-1» и «Днепровская». Это значительно повысило надежность внешнего питания атомной станции, добавил глава Росатома.

Ранее директор ЗАЭС Юрий Черничук обвинил Вооруженные силы Украины в том, что они специально наносят удары по линиям внешнего энергоснабжения атомной электростанции. По его словам, действия ВСУ, которые повторяются с разной периодичностью, угрожают безопасности станции. Черничук также добавил, что расположение высоковольтных линий «Днепровская» и «Ферросплавная-1» не является секретом.

ЗАЭС
Алексей Лихачев
ремонт
энергоснабжение
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ДТП с участием более 100 автомобилей произошло в США
Раскрыта процедура опознания тел Усольцевых в случае их гибели
Трамп поставил антирекорд по росту госдолга США
Много ярких романов и один развалившийся брак: с кем встречалась Бузова
«Знаете ли вы»: в Венгрии осудили памятки по подготовке к ядерной войне
«Завели чат без шефа»: как Европа и Зеленский готовят заговор против США
Мужчинам знать обязательно: чекап для потенции. Инструкция от сексолога
«Маниакальная заряженность»: в России раскритиковали курс Дании
Два российских аэропорта «захлопнулись» для приема и выпуска самолетов
В Молдавии дали оценку решению вывода страны из состава СНГ
«Сейчас будет плохо всем»: Бузова о любви, попсе, карьере — лучшие цитаты
На Запорожской АЭС восстановили энергоснабжение по второй линии
Число жертв пожара в крупном ТЦ Пакистана увеличилось
Петербуржцы завалили власти жалобами на качество уборки снега
Сибиряки провели ночь в палатках в экстремальный мороз
Отсудил 30 тысяч, просит УДО: маньяк-педофил Чигиринских захотел на свободу
Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 20 января 2026 года
Солнечная супервспышка обрушила на Землю плазменный шторм
Морозы подняли в Финляндии спрос на жизненно важный ресурс
Миротворец с ружьем в руках: почему Арафат стал главным символом Палестины
Дальше
Самое популярное
Шурпа из говядины: ароматное блюдо с восточным колоритом
Семья и жизнь

Шурпа из говядины: ароматное блюдо с восточным колоритом

Готовим настоящий вак беляш: классика татарской кухни, рецепт, секреты
Семья и жизнь

Готовим настоящий вак беляш: классика татарской кухни, рецепт, секреты

Рецепт картофеля с мясом по-французски: оригинальное блюдо на ужин
Семья и жизнь

Рецепт картофеля с мясом по-французски: оригинальное блюдо на ужин

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.