Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
04 января 2026 в 10:11

Руководство ЗАЭС обвинило ВСУ в ударах по «артериям» объекта

Директор ЗАЭС Черничук заявил о намеренных ударах ВСУ по линиям энергоснабжения

Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости
Вооруженные силы Украины специально наносят удары по линиям внешнего энергоснабжения Запорожской атомной электростанции, заявил ТАСС ее директор Юрий Черничук. По его словам, действия ВСУ, которые повторяются с разной периодичностью, угрожают безопасности станции. Черничук также добавил, что расположение высоковольтных линий «Днепровская» и «Ферросплавная-1» не является секретом.

Воздействие на инфраструктуру, в том числе Запорожской станции, города Энергодара, всего региона нашего — это однозначно осознанные действия, — рассказал собеседник.

Ранее Черничук заявил, что Запорожская атомная электростанция имеет стратегическое значение для Украины. По его мнению, Киев рассматривает объект как мощный инструмент давления и манипуляций. Он также отметил, что огромные мощности и экономическая прибыль от эксплуатации делают ЗАЭС уникальным активом в руках России.

До этого стало известно, что в районе Запорожской АЭС завершились ремонтные работы. Информацию подтвердило Международное агентство по атомной энергии. В ходе работ была восстановлена подача электричества между распределительными подстанциями АЭС и расположенной неподалеку тепловой электростанцией.

