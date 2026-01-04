Руководство ЗАЭС обвинило ВСУ в ударах по «артериям» объекта Директор ЗАЭС Черничук заявил о намеренных ударах ВСУ по линиям энергоснабжения

Вооруженные силы Украины специально наносят удары по линиям внешнего энергоснабжения Запорожской атомной электростанции, заявил ТАСС ее директор Юрий Черничук. По его словам, действия ВСУ, которые повторяются с разной периодичностью, угрожают безопасности станции. Черничук также добавил, что расположение высоковольтных линий «Днепровская» и «Ферросплавная-1» не является секретом.

Воздействие на инфраструктуру, в том числе Запорожской станции, города Энергодара, всего региона нашего — это однозначно осознанные действия, — рассказал собеседник.

Ранее Черничук заявил, что Запорожская атомная электростанция имеет стратегическое значение для Украины. По его мнению, Киев рассматривает объект как мощный инструмент давления и манипуляций. Он также отметил, что огромные мощности и экономическая прибыль от эксплуатации делают ЗАЭС уникальным активом в руках России.

До этого стало известно, что в районе Запорожской АЭС завершились ремонтные работы. Информацию подтвердило Международное агентство по атомной энергии. В ходе работ была восстановлена подача электричества между распределительными подстанциями АЭС и расположенной неподалеку тепловой электростанцией.