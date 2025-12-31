Новый год — 2026
31 декабря 2025 в 11:52

В МАГАТЭ сообщили о статусе ремонтных работ на Запорожской АЭС

В районе Запорожской АЭС завершены ремонтные работы

ЗАЭС ЗАЭС Фото: Dmitry Grigoriev/Argumenty i Fakty/Global Look Press
В районе Запорожской АЭС завершены ремонтные работы, сообщает издание «Страна.ua» со ссылкой на Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ). Отмечается, что с 28 декабря там длилось локальное перемирие.

В ходе работ была восстановлена подача электричества между распределительными подстанциями АЭС и расположенной неподалеку тепловой электростанцией. Известно, что подобное перемирие в районе ЗАЭС стало третьим за несколько месяцев, пояснили журналисты.

Ранее специалисты Запорожской АЭС завершили ремонт высоковольтной линии «Ферросплавная-1» и возобновили ее работу. На станции уточнили, что работы прошли в присутствии инспекторов МАГАТЭ.

Также президент США Дональд Трамп сделал неожиданное заявление по ситуации на ЗАЭС. По итогам встречи с украинским коллегой Владимиром Зеленским американский лидер обратил внимание на то, что Россия не обстреливает объект, а наоборот, сотрудничает с Киевом в вопросе его запуска.

До этого ВСУ нанесли более 20 ударов по объектам энергетики в Запорожской области. Губернатор региона Евгений Балицкий сообщил, что в результате атак большая часть населенных пунктов региона временно осталась без электричества.

