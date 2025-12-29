На ЗАЭС возобновилась работа высоковольтной линии

Специалисты Запорожской АЭС завершили ремонт высоковольтной линии «Ферросплавная-1» и возобновили ее работу, сообщили на станции. В пресс-службе ЗАЭС уточнили, что работы прошли в присутствии инспекторов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).

Ремонт удалось завершить благодаря установленному режиму тишины, отметили на станции. Линия была повреждена в результате обстрелов со стороны украинских вооруженных сил, что привело к отключению электроснабжения ЗАЭС по этой линии.

В восстановлении линии связи между открытым распределительным устройством атомной и тепловой станций участвовали специалисты ЗАЭС и компании «Россети». Возобновление работы линии позволит обеспечить стабильное электроснабжение станции.

Ранее президент США Дональд Трамп сделал неожиданное заявление по ситуации на ЗАЭС. По итогам встречи с украинским коллегой Владимиром Зеленским американский лидер обратил внимание на то, что Россия не обстреливает объект, а наоборот сотрудничает с Киевом в вопросе его запуска.