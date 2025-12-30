ВСУ нанесли более 20 ударов по объектам энергетики в Запорожской области, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в Telegram-канале. По его словам, в результате атак большая часть населенных пунктов региона временно осталась без электричества.

Дорогие жители Запорожской области! Противник нанес более двадцати ударов по энергетической системе нашего региона, и обстрел продолжается. Временно обесточена большая часть населенных пунктов области, — сказано в публикации.

Ранее два человека пострадали при атаке ВСУ на Краснодар. По данным местного оперштаба, раненых госпитализировали с осколочными ранениями. Также в результате удара украинских военных повредилась контактная сеть железнодорожной станции Краснодар-Сортировочный.

До этого глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что атаки украинских беспилотников на государственную резиденцию президента РФ Владимира Путина являются провокацией, саботирующей мирный процесс. По его мнению, этот инцидент направлен не только против России, но и дестабилизирует дипломатические старания американской администрации.