Ближневосточный конфликт ударил по карманам туристов Цены на туры в Азию выросли почти в два раза из-за конфликта на Ближнем Востоке

Стоимость путевок в страны Азии подскочила почти вдвое из-за эскалации ближневосточного конфликта, сообщает Telegram-канал SHOT. Турагенты повысили цены на отдых в азиатских государствах из-за сложной обстановки в ОАЭ, Катаре, Бахрейне и других популярных направлениях, в результате тур в Таиланд на 10 ночей для двоих сейчас достигает 300 тыс. рублей против 160–170 тыс. пять дней назад.

Наиболее дорогим направлением туроператоры называют вьетнамский остров Фукуок, где минимальная стоимость аналогичного отдыха составляет 280 тыс. рублей, хотя еще недавно составляла 150 тыс. Несмотря на отсутствие сезона во Вьетнаме, многие туристы выбирают это направление из-за спокойной обстановки.

Ранее руководитель турфирмы Наталия Ансталь заявила, что максимальный скачок стоимости отмечен на путевки в Таиланд и на Шри-Ланку, однако проживание в государствах Азии все еще остается относительно доступным. По словам эксперта, нынешний рост цен на отдых во многих востребованных локациях начался еще после кризиса в Венесуэле и не связан с обострением обстановки на Ближнем Востоке.