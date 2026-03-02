Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
02 марта 2026 в 17:11

Названы подорожавшие популярные туристические направления

Турэксперт Ансталь: сильнее всего подорожали туры в Таиланд и на Шри-Ланку

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Наиболее значительное повышение цен зафиксировано на туры в Таиланд и Шри-Ланку, заявила NEWS.ru руководитель турфирмы Наталия Ансталь. Однако, по ее словам, проживание в азиатских странах по-прежнему остается сравнительно недорогим.

Сейчас мы наблюдаем тенденцию на то, что Азия очень сильно подорожала. Вьетнам, Таиланд, Шри-Ланка, Китай — эти регионы растут в цене, причем достаточно серьезно. Особенно Таиланд, подорожавший примерно на 20%. Стоит отметить, что можно заплатить достаточно много за поездку, например, во Вьетнам, но в самой стране потратить три копейки. То есть там достаточно приемлемые, хорошие цены. Поэтому в Азию люди все равно едут. Китай, в частности, рассматривают не только в качестве пляжного направления, например, Хайнань, но и просто для прогулок — Пекин, Шанхай, Гуанчжоу, Гонконг, — поделилась Ансталь.

Она отметила, что сейчас цены на туры во многие популярные места растут не из-за ситуации в Ближнем Востоке, а еще с момента кризиса в Венесуэле. По словам турэксперта, многие туристы переключились на Кубу, поскольку полет в Венесуэлу в условиях военных действий стал не просто нецелесообразным, а абсолютно невозможным.

Позже на Кубе случился экономический кризис. Туристам вновь дали возможность перебронировать поездку на любое другое направление. И выбор пал на Арабские Эмираты. Тур бронировали, условно, в феврале на март. И по итогу сейчас мы получаем ситуацию на Ближнем Востоке, которая просто не позволяет людям поехать туда. Все туры до 9 марта либо аннулируются с возвратом денежных средств, либо также предлагают перебронь. И исходя из того, что большое количество людей выбирают перебронь, спрос на другие направления начинает расти и тем самым повышается цена, — заключила Ансталь.

Ранее сообщалось, что туроператоры начали штрафовать российских туристов за отказ от поездок в ОАЭ. Некоторые агентства включают в стоимость уже понесенные расходы и удерживаемые отелями суммы при отмене бронирования.

