02 марта 2026 в 18:10

Раскрыто, как конфликт вокруг Ирана скажется на энергобезопасности России

Полковник Баранец: конфликт вокруг Ирана не скажется на энергобезопасности РФ

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Конфликт на Ближнем Востоке ударит по мировому нефтяному рынку, но вряд ли скажется на энергобезопасности России, выразил мнение в беседе с NEWS.ru военный обозреватель «Комсомольской правды», полковник в отставке Виктор Баранец. По его словам, у РФ сохраняются возможности поддерживать стабильность в этой сфере.

Этот новый виток обострения на Ближнем Востоке ударит по мировому нефтяному рынку, однако у России остаются возможности сохранять свою энергобезопасность. Мы стали ужиматься, пытаемся рационально использовать и газ, и нефть. Мы сейчас всецело переходим на самообеспечение, пытаемся торговать, чтобы заработать деньги, — отметил Баранец.

В то же время, подчеркнул он, у России пытаются отобрать покупателей «черного золота». Тем не менее, конфликт на Ближнем Востоке может положительно сказаться на российских доходах, допустил собеседник.

Стоит посмотреть, что делается с нефтью на мировом рынке: сразу подлетела цена. И это хорошо — чем она выше, тем больше возможностей для нас. Есть страны, которые задыхаются без нефти и будут покупать ее у России даже тайком, — заключил Баранец.

Ранее немецко-финский предприниматель Ким Дотком заявил, что истинной причиной обострения конфликта на Ближнем Востоке со стороны США является доступ к ресурсам Ирана. Он напомнил, что Тегеран обладает третьими по величине запасами нефти в мире.

