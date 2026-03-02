Авиаэксперт предупредил о новых правилах провоза ручной клади Авиаэксперт Горбачев: с 1 марта 2026 года сверх 10 кг клади можно провезти цветы

С 1 марта 2026 года сверх 10 килограммов ручной клади разрешено провозить цветы, верхнюю одежду, лекарства, детское питание, костыли и товары из Duty Free, заявил «Радио 1» авиаэксперт Виктор Горбачев. При этом важно, чтобы эти вещи или продукты помещались под впереди расположенным креслом или на багажной полке.

Раньше норматив устанавливался федеральными авиационными правилами — строго 10 кг и все. За большее нужно было дополнительно платить. Но с 1 марта разрешили сверх 10 кг провозить цветы, верхнюю одежду, детское питание, лекарства, костыли, товары из Duty Free и другие предметы, при условии, что они помещаются на багажной полке или под креслом, — высказался Горбачев.

Несмотря на послабляющие нововведения, эксперт призвал пассажиров в любом случае трезво оценивать габариты ручной клади и не брать с собой в самолет все подряд. По его словам, уважительное отношение людей друг к другу — один из залогов комфортного и приятного перелета.

Ранее сообщалось, что в России с марта 2026 года уточнят перечень предметов, которые пассажиры смогут бесплатно провозить в качестве ручной клади. Утвержденные Минтрансом правила разрешают провоз детских колясок независимо от наличия ребенка на рейсе и купленных в зоне транспортной безопасности аэропорта товаров.