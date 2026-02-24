Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
24 февраля 2026 в 16:54

В России с марта расширят перечень бесплатной ручной клади в самолетах

Минтранс разрешил провозить детские коляски без ребенка на рейсе

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

В России с марта уточнят перечень предметов, которые пассажиры смогут бесплатно провозить в качестве ручной клади, сообщает ТАСС. Утвержденные Минтрансом правила разрешают провоз детских колясок независимо от наличия ребенка на рейсе и купленных в зоне транспортной безопасности аэропорта товаров.

Пассажир вправе бесплатно провозить устройство для переноса ребенка, включая люльку и удерживающие системы для детей до двух лет, а также детскую коляску. Габариты таких предметов должны обеспечивать их безопасное размещение на багажной полке или под сиденьем. Ранее правила допускали провоз коляски только при перевозке ребенка.

Пассажир также сможет провозить товары, приобретенные не только в магазинах duty-free, но и в зоне транспортной безопасности аэропорта, если они упакованы в запечатанный пакет. Правила расширили перечень средств реабилитации, которые пассажир может провозить бесплатно. В список включили протезы и комплектующие к ним, помимо костылей, тростей, ходунков, роллаторов и складных кресел-колясок. Документ уточнил виды тростей и ходунков, разрешенных к перевозке. Минтранс также уточнил требования к провозу стандартной ручной клади.

Ранее стало известно, что электронный посадочный талон с 1 марта официально приравняют к бумажному, изменения внесены в правила перевозки пассажиров. Новые нормы обязывают авиакомпании направлять талон пассажиру по указанному при бронировании каналу связи.

самолеты
Минтранс
авиаперевозки
ручная кладь
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Хинштейн рассказал, как решают проблему уничтоженного жилья в приграничье
«У меня бы сидел»: Кузнецов осудил бразильского футболиста «Зенита»
Военэксперт раскрыл, почему наемники ВСУ хотят помогать России
Врач дал советы, как правильно есть макароны худеющим
Укрывший пледом собаку курьер «Додо» прояснил ситуацию после увольнения
Экономист предрек скорое исчерпание бюджета Украины
Роскосмос показал «виновника» непогоды в Москве
«Запах селедки на весь класс»: Таранда рассказал, как работал грузчиком
«Там все отлажено»: Кузнецов о шансах «Краснодара» защитить титул РПЛ
Гериатр дала советы, как выглядеть моложе своих лет
Крыса рухнула в тарелку с супом и напугала посетительницу
Захарова отреагировала на возможность передачи Киеву ядерного оружия
Очевидцы сняли горящую квартиру на 17-м этаже в Москве
Названа предполагаемая дата похорон Ирины Шевчук
Врач рассказала, что поможет укрепить иммунитет
Полуторагодовалый малыш оказался заперт в машине на юго-востоке Москвы
На Украине предрекли третью мировую из-за передачи Киеву ядерного оружия
Суд в Татарстане выпустил из СИЗО основателя «Волги-Автодора»
Ученые раскрыли правду об отношении кошек к хозяевам
Ветеринары проиграли битву за жизнь амурского тигра
Дальше
Самое популярное
Об омлете на сковороде забыла! Делаю пуляр по-французски — получается нежнее и вкуснее обычного
Общество

Об омлете на сковороде забыла! Делаю пуляр по-французски — получается нежнее и вкуснее обычного

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 3: кто снял маску 22 февраля, кого раскрыли
Культура

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 3: кто снял маску 22 февраля, кого раскрыли

Надоела возня с дрожжевым тестом? Пеку творожные булочки «Неженки» — пышные, воздушные, без подхода и расстойки
Общество

Надоела возня с дрожжевым тестом? Пеку творожные булочки «Неженки» — пышные, воздушные, без подхода и расстойки

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.