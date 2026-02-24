В России с марта расширят перечень бесплатной ручной клади в самолетах Минтранс разрешил провозить детские коляски без ребенка на рейсе

В России с марта уточнят перечень предметов, которые пассажиры смогут бесплатно провозить в качестве ручной клади, сообщает ТАСС. Утвержденные Минтрансом правила разрешают провоз детских колясок независимо от наличия ребенка на рейсе и купленных в зоне транспортной безопасности аэропорта товаров.

Пассажир вправе бесплатно провозить устройство для переноса ребенка, включая люльку и удерживающие системы для детей до двух лет, а также детскую коляску. Габариты таких предметов должны обеспечивать их безопасное размещение на багажной полке или под сиденьем. Ранее правила допускали провоз коляски только при перевозке ребенка.

Пассажир также сможет провозить товары, приобретенные не только в магазинах duty-free, но и в зоне транспортной безопасности аэропорта, если они упакованы в запечатанный пакет. Правила расширили перечень средств реабилитации, которые пассажир может провозить бесплатно. В список включили протезы и комплектующие к ним, помимо костылей, тростей, ходунков, роллаторов и складных кресел-колясок. Документ уточнил виды тростей и ходунков, разрешенных к перевозке. Минтранс также уточнил требования к провозу стандартной ручной клади.

Ранее стало известно, что электронный посадочный талон с 1 марта официально приравняют к бумажному, изменения внесены в правила перевозки пассажиров. Новые нормы обязывают авиакомпании направлять талон пассажиру по указанному при бронировании каналу связи.