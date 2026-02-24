Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
24 февраля 2026 в 14:48

В России вступают в силу обновленные правила регистрации на авиарейсы

Электронный посадочный талон с 1 марта приравняют к бумажному

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Электронный посадочный талон с 1 марта официально приравняют к бумажному, изменения внесены в правила перевозки пассажиров, сообщает Telegram-канал «Раньше всех. Ну почти». Новые нормы обязывают авиакомпании направлять талон пассажиру по указанному при бронировании каналу связи.

Документ фиксирует обязательные сведения, которые включает посадочный талон: инициалы и фамилию пассажира, номер рейса, дату отправления, время окончания посадки и номер места на борту. Перевозчик вправе дополнить талон иной информацией, связанной с перевозкой.

Правила также обязывают указывать номер выхода на посадку, если его определили к моменту выдачи талона. Если перевозчик не определил выход, он обязан сообщить номер через объявление или информационное табло позднее.

Ранее стало известно, что российская программа субсидирования авиабилетов, действующая с 2018 года, к 2026 году продолжает развиваться. Государство компенсирует часть стоимости билетов, чтобы поддерживать социально значимые, но часто нерентабельные маршруты, особенно в отдаленных районах с низкой плотностью населения, таких, как Дальний Восток и Сибирь.

самолеты
авиаперелеты
авиаперевозки
авиабилеты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Латвии раскрыли масштаб помощи Украине
Хинштейн рассказал, как Курская область отвечает на атаки дронов
Олимпийский чемпион не включил Россию в число лидеров в фигурном катании
Заявление Киева о возвращении 400 «квадратов» территорий назвали фейком
Врач рассказала, из чего состоит иммунитет
Экс-игрок ЦСКА оценил шансы команды выиграть РПЛ в текущем сезоне
Снежный покров в Москве может побить рекорд 16-летней давности
Американист ответил, какое решение Трампа могло бы ускорить мир на Украине
Зеленский назвал неожиданное условие своего участия в выборах
Стало известно о возможном покушении на жизнь премьера Австралии
Элита ВДВ получила от «Калашникова» оружие будущего
Экс-игрок ЦСКА раскрыл, какое правило из Медиалиги перенес бы в футбол
Украинские дроны совершили налет на Татарстан и Черное море
Москвичей предупредили об оттепели в первые дни марта
Зеленский рассказал, в какие сроки могут пройти новые переговоры по Украине
Европарламент потерял веру в «военную победу» Украины
Стало известно, почему лидеры ЕС не позволят состояться миру на Украине
«Не подлежит пересмотру»: Матвиенко «похоронила» мечты Киева о ЯО
В ЕП назвали цирком обещание Польши поддержать Украину
Россиянка возила по городу коляску с телом ребенка и попала на видео
Дальше
Самое популярное
Об омлете на сковороде забыла! Делаю пуляр по-французски — получается нежнее и вкуснее обычного
Общество

Об омлете на сковороде забыла! Делаю пуляр по-французски — получается нежнее и вкуснее обычного

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 3: кто снял маску 22 февраля, кого раскрыли
Культура

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 3: кто снял маску 22 февраля, кого раскрыли

Надоела возня с дрожжевым тестом? Пеку творожные булочки «Неженки» — пышные, воздушные, без подхода и расстойки
Общество

Надоела возня с дрожжевым тестом? Пеку творожные булочки «Неженки» — пышные, воздушные, без подхода и расстойки

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.