В России вступают в силу обновленные правила регистрации на авиарейсы Электронный посадочный талон с 1 марта приравняют к бумажному

Электронный посадочный талон с 1 марта официально приравняют к бумажному, изменения внесены в правила перевозки пассажиров, сообщает Telegram-канал «Раньше всех. Ну почти». Новые нормы обязывают авиакомпании направлять талон пассажиру по указанному при бронировании каналу связи.

Документ фиксирует обязательные сведения, которые включает посадочный талон: инициалы и фамилию пассажира, номер рейса, дату отправления, время окончания посадки и номер места на борту. Перевозчик вправе дополнить талон иной информацией, связанной с перевозкой.

Правила также обязывают указывать номер выхода на посадку, если его определили к моменту выдачи талона. Если перевозчик не определил выход, он обязан сообщить номер через объявление или информационное табло позднее.

Ранее стало известно, что российская программа субсидирования авиабилетов, действующая с 2018 года, к 2026 году продолжает развиваться. Государство компенсирует часть стоимости билетов, чтобы поддерживать социально значимые, но часто нерентабельные маршруты, особенно в отдаленных районах с низкой плотностью населения, таких, как Дальний Восток и Сибирь.