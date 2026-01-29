Демограф нашел способ, как повысить рождаемость в России

Молодых россиянок нужно экономически подталкивать к деторождению, заявил НСН демограф Сергей Галиев. Он отметил, что менталитет людей действительно изменился. По его мнению, теперь девушек следует мотивировать на материнство с помощью социальной поддержки, в том числе льгот на поступление в вуз и увеличения декретного отпуска.

Менталитет и духовность на первом месте, однако это не поможет, если мы создаем экономическую реальность, в которой это уничтожается. Нужно создать условия, которые бы соответствовали тем установкам, которые мы будет транслировать через систему образования и социальную рекламу. Надо сделать так, чтобы рождение детей становилось карьерным и образовательным рычагом для человека, — высказался Галиев.

Он отметил, что раньше было принято рожать с 18 или 20 лет. С точки зрения биологии лучше всего стать мамой с 20 до 27 лет, подчеркнул демограф. По его словам, после 27 лет риски осложненных родов или беременности возрастают.

Ранее сообщалось, что в декабре 2025 года суммарный коэффициент рождаемости в России опустился до 1,374. Это ниже уровня 2024 года — 1,4. Для естественного воспроизводства населения СКР должен быть не менее 2,1.