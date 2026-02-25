Азиатская страна показала рекорд рождаемости с одним нюансом В Южной Корее родилось рекордное число детей за 15 лет

В Южной Корее произошел крупнейший за 15 лет рост числа новорожденных, пишет Financial Times. Показатель вырос на фоне выхода в детородный возраст поколения эхо-бумеров, то есть детей бэби-бума в 1990-х годах, и восстановления числа браков после пандемии. При этом население страны сокращается.

В 2025 году зарегистрировано 254,5 тыс. рождений, что на 6,8% больше, чем годом ранее. Фертильность выросла с 0,75 до 0,80 ребенка на женщину и впервые с 2021 года вернулась в диапазон 0,8.

Рост отражает демографический эффект крупного поколения, а также восстановление браков и улучшение отношения к рождению детей, — заявила директор департамента демографических трендов Пак Хён Джон.

Эксперты отмечают, что повышенная рождаемость связана с выходом в возраст 30–34 лет группы, родившейся в 1991–1995 годах, и увеличением числа детей, появившихся в первые два года после свадьбы. Вместе с тем смертность превысила рождаемость на 108,9 тыс. человек, и население продолжило сокращаться.

Ранее СМИ сообщили о тяжелом демографическом кризисе на Украине. Страна столкнулась с комплексной проблемой: резким падением рождаемости, высокими потерями в ходе боевых действий и массовым оттоком граждан за границу.