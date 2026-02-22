На Западе сообщили о демографической катастрофе на Украине

Тяжелый демографический кризис наблюдается на Украине, сообщил телеканал CNN. Как отмечается в материале, страна столкнулась с комплексной проблемой: резким падением рождаемости, высокими потерями в ходе боевых действий и массовым оттоком граждан за границу.

Эти факторы в совокупности привели к рекордному ухудшению демографической ситуации. Особо подчеркивается, что негативные тенденции наблюдались и ранее, однако сейчас они достигли критической отметки.

И, хотя рождаемость в стране снижалась на протяжении многих лет — это распространенная тенденция по всей Европе — сейчас она практически рухнула, — говорится в публикации.

Журналисты приводят оценку директора украинского Института демографии Эллы Либановой, которая прямо назвала происходящее катастрофой. По ее словам, предпосылки для нынешнего коллапса сформировались довольно давно. Однако текущие события многократно усугубили положение, сделав ситуацию фактически необратимой в краткосрочной перспективе.

Ранее стало известно, что население Польши по итогам 2025 года сократилось на 157 тыс. человек по сравнению с предыдущим годом, о чем свидетельствуют последние данные Центрального статистического управления страны (CSOP). Сейчас, по подсчетам ведомства, в Польше проживает 37,332 млн человек.