30 января 2026 в 18:28

В Польше забили тревогу из-за стремительного сокращения населения

CSOP: население Польши по итогам 2025 года сократилось почти на 160 тыс. человек

Население Польши по итогам 2025 года сократилось на 157 тыс. человек по сравнению с предыдущим годом, свидетельствуют последние данные Центрального статистического управления страны (CSOP). Сейчас, по подсчетам ведомства, в Польше проживает 37,332 млн человек.

В 2025 году число рождений было примерно на 168 тыс. меньше, чем число смертей. Естественный прирост населения составил минус 4,5 по сравнению с минус 4,2 в предыдущем году, — говорится в сообщении.

Особую тревогу у аналитиков вызывает стремительное сокращение молодого и трудоспособного населения. Доля граждан в возрасте до 17 лет снизилась до 17,7% (против 24,4% в 2000 году), а доля трудоспособных граждан — до 58,1%. При этом численность пожилых людей неуклонно растет.

Эксперты предупреждают, что если нынешний рекордно низкий уровень рождаемости сохранится, население страны может сократиться до 28,4 млн человек к 2060 году. Это поставит под угрозу устойчивость пенсионной системы, здравоохранения и всей экономики страны

Ранее демограф Сергей Галиев заявил, что молодых россиянок нужно экономически подталкивать к деторождению. Он отметил, что менталитет людей действительно изменился. По его мнению, теперь девушек следует мотивировать на материнство с помощью социальной поддержки, в том числе льгот на поступление в вуз и увеличения декретного отпуска.

Польша
демография
население
кризисы
