Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
27 февраля 2026 в 11:50

Число украинских беженцев с 2022 года достигло 5,6 млн

Фото: IMAGO/Emmanuele Contini/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Количество выехавших из страны с 2022 года граждан Украины достигло 5,6 млн человек, сообщил украинский Центр экономической стратегии. В 2026 году общее число беженцев увеличилось на 400 тыс. по сравнению с концом 2024 года.

В 2025 году темпы выезда снизились на 34%. По данным центра, из 5,6 млн человек около 4 млн покинули Украину через западные страны. Каждый четвертый украинский беженец проживает в Германии — 23%, еще 19,5% находятся в Польше.

Украина сталкивается с демографическими трудностями с момента обретения независимости в 1991 году. Пресс-служба женевской штаб-квартиры ООН осенью 2024 года сообщила, что с февраля 2022 года население страны сократилось на 8 млн человек. В конце октября 2025 года директор украинского Института демографии и социальных исследований Элла Либанова заявила, что по итогам исследований за 2024 год численность населения составляла от 28 млн до 30 млн человек. Последнюю перепись населения на Украине провели в 2001 году, тогда в стране проживали 48 млн 457 тыс. человек.

Ранее стало известно, что семья беженцев с Украины не смогла продлить статус временной защиты в Великобритании, получив отказ от Министерства внутренних дел королевства. Британские власти предложили родителям купить ребенку, страдающему от панических атак, специальные наушники, чтобы заглушать звуки воздушной тревоги и взрывов.

демография
население
Украина
беженцы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Кремле узнали о подготовке Киевом новых провокаций на газопроводах в РФ
Россия предупредила Турцию о готовящейся украинской диверсии
Захарова уличила Хиллари Клинтон во лжи об Эпштейне
Кремль указал на попытки легализовать «воровство» активов РФ
Названо число солдат ВСУ, плененных бойцами «Запада» за неделю
Кремль внимательно наблюдает за ситуацией на границе Афганистана
Россиянка зарегистрировала в своей квартире свыше 430 мигрантов
Киев уличили в подготовке диверсий сразу на двух крупных газопроводах
В Румынии подпрыгнули от испуга: удары по Украине 27 февраля
В Новосибирске пенсионерка украла выплаты у родственников участника СВО
Под Владимиром накрыли подпольный цех по производству сладостей
Назван наследник Трампа, который может стать президентом США
Магнитные бури сегодня, 27 февраля: что будет завтра, давление, недомогание
Девушка после естественного зачатия родила «медицинское чудо» в Китае
Украине предрекли военный конфликт с одной европейской страной
Американист оценил политические амбиции Мелании Трамп
В Киеве обозначили сроки встречи Путина, Трампа и Зеленского
Клименко назвал скрытую угрозу государству от искусственного интеллекта
Сомнолог предупредил, чем так опасен сбитый режим сна
Четыре человека пострадали в ДТП с маршруткой в Подмосковье
Дальше
Самое популярное
Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления
Семья и жизнь

Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления

Меню на первую неделю поста: 5 сытных блюд для восстановления сил
Семья и жизнь

Меню на первую неделю поста: 5 сытных блюд для восстановления сил

На завтраки в пост радую себя домашней выпечкой: картофельные лепешки с карамелизированным луком
Общество

На завтраки в пост радую себя домашней выпечкой: картофельные лепешки с карамелизированным луком

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.