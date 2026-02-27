Число украинских беженцев с 2022 года достигло 5,6 млн

Количество выехавших из страны с 2022 года граждан Украины достигло 5,6 млн человек, сообщил украинский Центр экономической стратегии. В 2026 году общее число беженцев увеличилось на 400 тыс. по сравнению с концом 2024 года.

В 2025 году темпы выезда снизились на 34%. По данным центра, из 5,6 млн человек около 4 млн покинули Украину через западные страны. Каждый четвертый украинский беженец проживает в Германии — 23%, еще 19,5% находятся в Польше.

Украина сталкивается с демографическими трудностями с момента обретения независимости в 1991 году. Пресс-служба женевской штаб-квартиры ООН осенью 2024 года сообщила, что с февраля 2022 года население страны сократилось на 8 млн человек. В конце октября 2025 года директор украинского Института демографии и социальных исследований Элла Либанова заявила, что по итогам исследований за 2024 год численность населения составляла от 28 млн до 30 млн человек. Последнюю перепись населения на Украине провели в 2001 году, тогда в стране проживали 48 млн 457 тыс. человек.

Ранее стало известно, что семья беженцев с Украины не смогла продлить статус временной защиты в Великобритании, получив отказ от Министерства внутренних дел королевства. Британские власти предложили родителям купить ребенку, страдающему от панических атак, специальные наушники, чтобы заглушать звуки воздушной тревоги и взрывов.