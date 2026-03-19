19 марта 2026 в 15:06

Названа самая счастливая страна в мире

Финляндию девятый год подряд признали самой счастливой страной в мире

Хельсинки, Финляндия
Финляндию девятый год подряд признали самой счастливой страной в мире, следует из публикации Всемирного доклада о счастье. Второе место заняла Исландия, третье — Дания, следом за ней — Коста-Рика. За ней следуют Норвегия, Израиль, Швеция и Австралия. В десятку также вошли Нидерланды и Швейцария.

Скандинавские страны вновь возглавили рейтинг счастья. Финляндия по-прежнему занимает единоличное первое место, за ней следует тройка стран: Исландия, Дания и Коста-Рика, — сказано в докладе.

Россию расположили на 79-м месте после 66-го места годом ранее, Украину — на 111-м. Последнее место, как и в прошлом году, у Афганистана. В числе стран с самым низким уровнем счастья также Сьерра-Леоне, Малави, Зимбабве, Ботсвана, Йемен и Ливан.

Рейтинг составляется с 2012 года. При его подготовке учитываются шесть основных факторов: социальная поддержка, доход, состояние здоровья, свобода выбора, щедрость и уровень восприятия коррупции.

Ранее сообщалось, что Россия по итогам прошлого года стала восьмой экономикой мира в долларовом выражении. По первой оценке Росстата, ВВП страны достиг 213,5 трлн рублей, что составляет $2,556 трлн. Согласно расчетам, Россия обогнала Италию с ВВП в $2,553 трлн и Канаду, где показатель составил $2,35 трлн.

