Рейтинг одобрения Трампа упал до самого низкого уровня

Рекордно низкий уровень одобрения президента Соединенных Штатов Дональда Трампа зафиксирован в ходе его второго срока президентства, информирует NBC. 37% респондентов поддерживают его деятельность, тогда как 63% выражают неодобрение.

Ранее политический психолог, политолог Артур Вафин заявил, что возможное потопление американского авианосца Gerald R. Ford иранскими военными может стать шоком для граждан США и нанести удар по рейтингу главы Белого дома. По мнению эксперта, это событие не завершит политическую карьеру президента, однако спровоцирует глубокий кризис доверия к нему.

Кроме того, редакция журнала Time обнародовала ежегодный перечень сотни наиболее значимых персон мира за 2026 год. В номинации «Политические деятели» отмечены Трамп, глава Римско-католической церкви папа Лев XIV и израильский премьер Биньямин Нетаньяху. Кроме того, в рейтинг включены руководитель МАГАТЭ Рафаэль Гросси, премьер-министр Японии Санаэ Такаити, премьер-министр Канады Марк Карни и президент Мексики Клаудия Шейнбаум.