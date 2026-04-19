19 апреля 2026 в 18:47

Рейтинг одобрения Трампа упал до самого низкого уровня

NBC: рейтинг одобрения Трампа упал до 37%

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Mehmet Eser/Keystone Press Agency/Global Look Press
Рекордно низкий уровень одобрения президента Соединенных Штатов Дональда Трампа зафиксирован в ходе его второго срока президентства, информирует NBC. 37% респондентов поддерживают его деятельность, тогда как 63% выражают неодобрение.

Ранее политический психолог, политолог Артур Вафин заявил, что возможное потопление американского авианосца Gerald R. Ford иранскими военными может стать шоком для граждан США и нанести удар по рейтингу главы Белого дома. По мнению эксперта, это событие не завершит политическую карьеру президента, однако спровоцирует глубокий кризис доверия к нему.

Кроме того, редакция журнала Time обнародовала ежегодный перечень сотни наиболее значимых персон мира за 2026 год. В номинации «Политические деятели» отмечены Трамп, глава Римско-католической церкви папа Лев XIV и израильский премьер Биньямин Нетаньяху. Кроме того, в рейтинг включены руководитель МАГАТЭ Рафаэль Гросси, премьер-министр Японии Санаэ Такаити, премьер-министр Канады Марк Карни и президент Мексики Клаудия Шейнбаум.

Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных
