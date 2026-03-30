Названо событие, способное шокировать американцев и подорвать рейтинг Трампа

Вероятное уничтожение американского авианосца Gerald R. Ford Ираном может стать шоком для американцев и подорвет рейтинг главы Белого дома Дональда Трампа, заявил NEWS.ru политический психолог, политолог Артур Вафин. По его словам, данное событие не станет концом карьеры президента США Дональда Трампа, однако вызовет кризис доверия.

Гипотетическое уничтожение американского авианосца Ираном стало бы событием колоссального военно-политического масштаба, сравнимым с шоком от Перл-Харбора. Гибель тысяч военнослужащих неизбежно вызовет резкий общественный резонанс внутри США. В краткосрочной перспективе это почти наверняка приведет к консолидации общества и поддержке ответных действий, а не к немедленному концу политической карьеры [Трампа]. Однако в среднесрочной перспективе начнется жесткая внутренняя критика с вопросами об ответственности и просчетах, — сказал Вафин.

Ранее сообщалось, что американский авианосец Gerald R. Ford прибыл на военную базу в бухте Суда на острове Крит после того, как на его борту произошел пожар. По информации источников, авианосец остановился на острове для дозаправки.