Американского атомного гиганта заметили у побережья Греции

Американский атомный авианосец USS Gerald R. Ford прибыл на военную базу в бухте Суда на острове Крит после того, как на его борту произошел пожар, пишет греческая газета Kathimerini. По ее информации, корабль должен пробыть на пирсе больше недели.

На военно-морскую базу Марати прибыл американский атомный авианосец Gerald R. Ford, участвовавший в операциях США на Ближнем Востоке против Ирана. <…> В отличие от предыдущего раза, когда судно пришвартовалось в Суде, на этот раз обычный массовый отдых членов экипажа в центре Ханьи (город на Крите. — NEWS.ru) будет запрещен, — говорится в материале газеты.

Журналисты пишут, что авианосец остановился на острове для дозаправки. Они также предположили, что еще одна причина швартовки — расследование пожара, который вспыхнул на борту несколько дней назад.

Ранее стало известно, что Abraham Lincoln (CVN-72), получивший повреждения, находится у побережья Омана в Аравийском море. Второй авианосец — USS Gerald R. Ford (CVN-78) — перенаправили в Красное море. Также сообщалось, что корабль США эксплуатируется с превышением установленных сроков технического обслуживания. На фоне этого на корабле фиксируются инциденты и технические неисправности, включая пожар и сбои систем.