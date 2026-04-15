15 апреля 2026 в 16:56

Time назвал самых влиятельных людей 2026 года

Time: Трамп, Си Цзиньпин и Нетаньяху вошли в число самых влиятельных людей

Дональд Трамп Фото: Official White House/Molly Riley
Журнал Time опубликовал список 100 самых влиятельных людей 2026 года, в категорию «лидеры» вошли президент США Дональд Трамп, папа римский Лев XIV, председатель КНР Си Цзиньпин и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Также в рейтинг попали гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси и премьер-министр Японии Санаэ Такаити.

Кроме того, в списке оказались премьер-министр Канады Марк Карни, президент Мексики Клаудия Шейнбаум, премьер-министр Бангладеш Тарик Рахман, президент Намибии Нетумбо Нанди-Ндайтва, премьер-министр Дании Метте Фредериксен, премьер-министр Непала Балендра Шах и глава МЭА Фатих Бироль.

Не обошлось и без региональных политиков. В лидерах рейтинга губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом, мэр Нью-Йорка Зохран Мамдани, мэр Миннеаполиса Джейкоб Фрей, главный операционный директор компании SpaceX Гвинн Шотвелл и американский ученый в области права Хизер Геркен.

Ранее сообщалось, что Джей Ди Вэнс стал самым непопулярным американским вице-президентом в истории. Согласно сводным данным опросов института Рупперта, его рейтинг одобрения обвалился до отметки −18, это худший показатель за все время ведения подобной статистики.

Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить
Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить

Скандалы, стычка с украинцем, Афганистан: куда пропал ведущий Артем Шейнин

Бросьте семена в землю в апреле — в июне сад покроется махровыми куполами, похожими на пионы-миниатюры

