Time назвал самых влиятельных людей 2026 года Time: Трамп, Си Цзиньпин и Нетаньяху вошли в число самых влиятельных людей

Журнал Time опубликовал список 100 самых влиятельных людей 2026 года, в категорию «лидеры» вошли президент США Дональд Трамп, папа римский Лев XIV, председатель КНР Си Цзиньпин и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Также в рейтинг попали гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси и премьер-министр Японии Санаэ Такаити.

Кроме того, в списке оказались премьер-министр Канады Марк Карни, президент Мексики Клаудия Шейнбаум, премьер-министр Бангладеш Тарик Рахман, президент Намибии Нетумбо Нанди-Ндайтва, премьер-министр Дании Метте Фредериксен, премьер-министр Непала Балендра Шах и глава МЭА Фатих Бироль.

Не обошлось и без региональных политиков. В лидерах рейтинга губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом, мэр Нью-Йорка Зохран Мамдани, мэр Миннеаполиса Джейкоб Фрей, главный операционный директор компании SpaceX Гвинн Шотвелл и американский ученый в области права Хизер Геркен.

