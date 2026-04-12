Вэнс установил исторический антирекорд

Джей Ди Вэнс стал самым непопулярным американским вице-президентом в истории, передает CNN. Согласно сводным данным опросов института Рупера, его рейтинг одобрения обвалился до отметки -18, это худший показатель за все время ведения подобной статистики.

По словам аналитиков, с прошлого года популярность Вэнса упала на 21%. Текущие цифры подтверждают, что администрация президента США Дональда Трампа сталкивается с беспрецедентно низким уровнем доверия избирателей, а сам Вэнс занимает нижнюю строчку в историческом рейтинге симпатий.

До этого стало известно, что Трамп и госсекретарь Марко Рубио находились на поединке турнира UFC, когда Вэнс объявил об отсутствии соглашения с Ираном. В зале хозяин Белого дома сидел рядом с Рубио и американским послом в Индии Серджио Гором. По словам источников, Трамп и госсекретарь улыбались и наслаждались боем.

Ранее американские аналитики заявили, что война с Ираном, начатая по инициативе американского лидера, стала унижением для Вэнсав. В частности, политик во время предвыборной кампании обещал, что страна не вступит в конфликт с Тегераном.