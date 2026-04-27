Американист объяснил причину провала службы безопасности Трампа

Американист Дудаков: охрана Трампа не справляется с современными угрозами

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Yuri Gripas — Pool via CNP/Global Look Press
Служба охраны президента США Дональда Трампа не в состоянии эффективно противостоять современным угрозам, заявил NEWS.ru политолог-американист Малек Дудаков. По его словам, во время стрельбы на торжественном ужине в Вашингтоне агенты даже не смогли определить, кого из охраняемых лиц следует считать приоритетным.

Секретная служба, которая охраняет первых лиц США, в очередной раз показала полную некомпетентность и профнепригодность. Они не ожидали, что стрелок может внезапно пробежать мимо поста охраны, не смогли его задержать. Там был абсолютный хаос на сцене, где находился Трамп и первые лица его администрации. Почему-то агенты сначала вывели [Джей Ди] Вэнса, вице-президента США, хотя он — приоритет номер два в списке охраняемых субъектов. Трампа они сначала забыли, потом за ним вернулись. То есть уровень был ниже плинтуса. Я думаю, что это общий кризис американской правоохранительной системы, которая не справляется с вызовами современности, — высказался Дудаков.

Он отметил, что те агенты, которые защищали президента и его окружение, буквально целились в толпу из журналистов и чиновников. По словам политолога, видеозаписи, запечатлевшие хаос и неразбериху, не вселяют уверенность в работе службы охраны Трампа, и это уже не первый подобный провал.

Ранее сообщалось, что Коул Аллен, задержанный по подозрению в стрельбе на торжественном ужине в Вашингтоне, где присутствовал Трамп, до инцидента высказывал критику в адрес главы государства из-за отказа в помощи Украине. Мужчина публиковал свои мысли на эту тему в социальных сетях.

