Вскрылись новые подробности о мотивах вашингтонского стрелка New York Post: задержанный за стрельбу осуждал Трампа за отказ помогать Украине

Коул Аллен, которого подозревают в стрельбе во время торжественного ужина в Вашингтоне с участием президента США Дональда Трампа, критиковал главу государства за отказ от помощи Украине, передает газета New York Post. По ее информации, мужчина публиковал соответствующие посты в своих соцсетях.

Аллен часто осуждал администрацию Трампа в своих более чем тысячи сообщениях, при этом его жалобы, кажется, накалились, когда поддержка Украины со стороны США сократилась, — отметил источник издания.

По данным издания, в апреле Аллен грубо накинулся на вице-президента США Джей Ди Вэнса. Он осудил политика за слова об отказе вашингтонской администрации далее помогать Киеву.

До этого стало известно, что Аллен подготовил «манифест», в котором высказал свое отношение к американским властям. Он обвинил Трампа в «педофилии» и «сексуальном насилии». Сам президент США назвал это полной чепухой, написанной больным человеком.

Стрелку уже предъявлены обвинения по двум пунктам за использование огнестрельного оружия и по одному — за нападение на федерального офицера с опасным оружием. По мнению следствия, злоумышленник намеревался причинить максимальный ущерб.