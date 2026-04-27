«Я не насильник»: Трамп отверг утверждения в свой адрес со стороны стрелка Трамп не согласился с обвинениями со стороны стрелявшего на приеме Аллена

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп категорически отверг утверждения, содержавшиеся в «манифесте» человека, устроившего стрельбу на приеме Ассоциации корреспондентов при Белом доме. Стрелявший обвинил политика в «педофилии» и «сексуальном насилии», передает CBS News.

Я не насильник, я никого не подвергал насилию. Я не педофил, — заявил американский лидер.

Трамп выразил недовольство ведущей, которая дословно зачитывала фрагменты «манифеста». Он назвал их полной чепухой, написанной больным человеком. При этом политик обвинил оппонентов из Демократической партии в связях со скандальным финансистом Джеффри Эпштейном.

Сразу после несостоявшегося нападения Трамп объяснил, что чувствует себя замечательно. Он отметил, что у его супруги Мелании также хорошее самочувствие.

Ранее сообщалось, что стрельбу устроил 31-летний Коул Томас Аллен, ранивший сотрудника Секретной службы. Он обозначил в «манифесте» в качестве целей сотрудников американской администрации и активно выступал против политики президента США. В соцсетях злоумышленника также содержится много риторики против главы Белого дома и христианства.