Трамп рассказал о своем самочувствии после инцидента со стрельбой Трамп сообщил, что чувствует себя нормально после инцидента со стрельбой

Президент США Дональд Трамп заявил в интервью Fox News, что чувствует себя в порядке после стрельбы на приеме в отеле Вашингтона. Он отметил, что у его супруги Мелании также хорошее самочувствие.

Я в порядке. Это был очень грустный вечер во многих смыслах, — сказал он.

Ранее прокурор США по округу Колумбия Жанин Пирро сообщила, что стрелку, открывшему огонь на ужине, где присутствовал Трамп, предъявлены обвинения по трем пунктам: два из них — за применение огнестрельного оружия и один — за нападение на федерального офицера с использованием опасного оружия. По словам прокурора, злоумышленник стремился нанести максимальный вред.

До этого Трамп заявил, что наличие в Белом доме безопасного бального зала помогло бы предотвратить стрельбу, которая случилась в отеле во время ужина с корреспондентами. По его словам, военные, сотрудники Секретной службы более 100 лет требовали строительства этого помещения.

Кроме того, сообщалось, что расследование стрельбы возглавил директор ФБР Кэш Патель. Он выразил уверенность в работе, которую проводит Федеральное бюро расследований.