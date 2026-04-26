26 апреля 2026 в 17:18

Трамп раскрыл, что могло бы предотвратить инцидент со стрельбой в отеле

Трамп: безопасный бальный зал в Белом доме мог бы помочь предотвратить стрельбу

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Li Rui/XinHua/Global Look Press
Наличие в Белом доме безопасного бального зала помогло бы предотвратить стрельбу, которая случилась в отеле во время ужина с корреспондентами, заявил в Truth Social американский лидер Дональд Трамп. По его словам, военные, сотрудники Секретной службы более 100 лет требовали строительства этого помещения.

То, что произошло прошлой ночью, как раз и является причиной того, что наши великие военные, Секретная служба <...> требовали, чтобы на территории Белого дома был построен большой безопасный бальный зал, — написал Трамп.

Ранее стало известно имя стрелка, устроившего стрельбу на приеме Ассоциации корреспондентов при Белом доме. Им оказался 31-летний житель Калифорнии Коул Томас Аллен, который целился в сотрудника Секретной службы. Злоумышленника, вооруженного дробовиком, задержали. Раненый офицер находится в порядке.

В то же время пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт сделала пугающее заявление незадолго до стрельбы на том же мероприятии. Она пообещала журналистам, что во время речи американского лидера Дональда Трампа раздадутся «выстрелы». Почти сразу после этих слов в зале прогремела настоящая стрельба, после чего президента экстренно эвакуировали.

«СВО закончится в Лондоне»: озвучено последнее пророчество Жириновского
Забудьте о розах и флоксах: этот многолетник цветет все лето и зимует при −40°C без укрытия
Пачка творога и стакан кефира — через 25 минут на столе «узелки»: воздушные, мягкие, как облако, и ароматнее ватрушек
