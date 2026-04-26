Стрелку на ужине с участием Трампа предъявили три обвинения

Стрелку, устроившему стрельбу на ужине для корреспондентов Белого дома с участием главы государства Дональда Трампа, предъявлены обвинения по двум пунктам за использование огнестрельного оружия и по одному — за нападение на федерального офицера с опасным оружием, сообщила прокурор США по округу Колумбия Жанин Пирро. По словам прокурора, злоумышленник намеревался причинить максимальный ущерб, передает CNN.

Этот человек намеревался причинить как можно больше вреда, — говорится в сообщении.

Ранее стала известна личность стрелка, устроившего нападение. Им оказался 31-летний житель Калифорнии Коул Томас Аллен, стрелявший в сотрудника Секретной службы. Злоумышленника задержали почти сразу же.

До этого шеф полиции Вашингтона Джефф Кэрролл заявил, что подозреваемый жил в том же отеле, где проходило мероприятие с участием Трампа. Мужчина был вооружен дробовиком, а также имел при себе ножи и пистолет.

Кроме того, Трамп заявил, что стрельба на ужине с корреспондентами вряд ли связана с Ираном. При этом он добавил, что невозможно знать это наверняка.