Появились новые подробности о стрелявшем на приеме с участием Трампа Подозреваемый в стрельбе в США жил в отеле, где проходил прием с Трампом

Коул Томас Аллен, подозреваемый в нападении на приеме с участием президента США Дональда Трампа, жил в том же отеле, где проходило мероприятие, заявил шеф полиции Вашингтона Джефф Кэрролл. По его словам, которые передает Reuters, мужчина был вооружен дробовиком. Кроме того, при нем обнаружили ножи и пистолет.

По предварительной информации, мы действительно полагаем, что подозреваемый был гостем здесь, в отеле, — подчеркнул Кэрролл.

Он уточнил, что сейчас стрелок проходит обследование в больнице, огнестрельных ранений он не получил. Мотив американца на данный момент не известен, следователи рассчитывают установить, кто именно был его целью, уточнил шеф полиции.

Ранее сообщалось, что Трампа эвакуировали с приема Ассоциации корреспондентов при Белом доме после стрельбы. Во время мероприятия, проходившего в отеле Washington Hilton в центре Вашингтона, неизвестный открыл огонь. В пресс-службе Белого дома уточнили, что нападавший был задержан сотрудниками Секретной службы.

После этого распространились кадры с места происшествия, на которых видно, как после выстрелов гости начинают в спешке покидать свои места. На видео также заметно, что сотрудники охраны первыми приблизились к столу Трампа и закрыли его собой. После этого в помещение вошли вооруженные представители службы безопасности.