Трамп ответил на вопрос о связи стрельбы в США с Ираном Трамп: стрельба на ужине с корреспондентами вряд ли связана с Ираном

Стрельба на ужине с корреспондентами вряд ли связана с Ираном, заявил президент США Дональд Трамп. При этом он добавил, что невозможно знать об этом наверняка, передает телеканал CNN.

Я так не думаю, но никогда не знаешь наверняка, — сказал Трамп.

Президента США эвакуировали с приема Ассоциации корреспондентов при Белом доме после стрельбы в воскресенье, 26 апреля. Во время мероприятия, проходившего в отеле Washington Hilton в центре Вашингтона, неизвестный открыл огонь. Вскоре нападавший был задержан.

Ранее СМИ со ссылкой на источники сообщили, что подозреваемый в стрельбе на ужине с президентом США Коул Томас Аллан заявил о намерении совершить покушение на представителей администрации американского лидера. На мероприятии находились также аккредитованные журналисты Белого дома.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил, что с облегчением воспринял информацию о том, что Трамп, первая леди Мелания Трамп и вице-президент Джей Ди Вэнс не пострадали в результате стрельбы в отеле Вашингтона. Он подчеркнул, что насилие недопустимо в демократическом обществе.