26 апреля 2026 в 10:54

Трамп ответил на вопрос о связи стрельбы в США с Ираном

Трамп: стрельба на ужине с корреспондентами вряд ли связана с Ираном

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Yuri Gripas — Pool via CNP/Global Look Press
Стрельба на ужине с корреспондентами вряд ли связана с Ираном, заявил президент США Дональд Трамп. При этом он добавил, что невозможно знать об этом наверняка, передает телеканал CNN.

Я так не думаю, но никогда не знаешь наверняка, — сказал Трамп.

Президента США эвакуировали с приема Ассоциации корреспондентов при Белом доме после стрельбы в воскресенье, 26 апреля. Во время мероприятия, проходившего в отеле Washington Hilton в центре Вашингтона, неизвестный открыл огонь. Вскоре нападавший был задержан.

Ранее СМИ со ссылкой на источники сообщили, что подозреваемый в стрельбе на ужине с президентом США Коул Томас Аллан заявил о намерении совершить покушение на представителей администрации американского лидера. На мероприятии находились также аккредитованные журналисты Белого дома.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил, что с облегчением воспринял информацию о том, что Трамп, первая леди Мелания Трамп и вице-президент Джей Ди Вэнс не пострадали в результате стрельбы в отеле Вашингтона. Он подчеркнул, что насилие недопустимо в демократическом обществе.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Москвичей предупредили об обрушении месячной нормы осадков за три дня
Путин поблагодарил корейских воинов, которые защищали Курскую область
Пригородные поезда на Севастополь изменили конечную точку прибытия
«Живу жизнью батальона»: Жога признался, что сохраняет связь со «Спартой»
Удары по Украине сегодня, 26 апреля: какие цели ВСУ поражены, последствия
Российский боец в одиночку пошел в атаку на пятерых военных ВСУ
Наступление ВС РФ на Запорожье и Сумы 26 апреля: последние новости, сводка
Трамп ответил на вопрос о связи стрельбы в США с Ираном
Путин отметил вклад создателя космодрома Плесецк в ракетную отрасль
«Вспышки»: политолог о влиянии покушения на Трампа на выборы в конгресс
Бойцы «Севера» подвели итоги апрельской «охоты» на станции РЭБ ВСУ
Россияне рассказали о тратах на майские праздники
«Готовы умереть»: Маск высказался о стрельбе на ужине с участием Трампа
В России предложили ввести «зарплату матери»
В России выросло число сайтов, имитирующих магазины с дачными товарами
Политолог ответил, кто может извлечь выгоду из покушения на Трампа
В Мали ввели комендантский час
Наступление ВС РФ на Харьков 26 апреля: последние новости, Купянск, сводки
Привычные домашние задания в школах могут исчезнуть
В Колумбии выросло число жертв взрыва
Дальше
«СВО закончится в Лондоне»: озвучено последнее пророчество Жириновского
В России ввели ГОСТ на отопление квартир
Пачка творога и стакан кефира — через 25 минут на столе «узелки»: воздушные, мягкие, как облако, и ароматнее ватрушек
