«С облегчением узнал»: Моди высказался о стрельбе с участием Трампа

Премьер Индии Моди пожелал Трампу благополучия после инцидента со стрельбой

Премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил, что с облегчением узнал о том, что президент США Дональд Трамп, первая леди Мелания Трамп и вице-президент Джей Ди Вэнс не пострадали в результате стрельбы в отеле Вашингтона. В своих социальных сетях политик также подчеркнул, что насилие недопустимо в демократическом обществе.

С облегчением узнал, что президент Трамп, первая леди и вице-президент находятся в безопасности и не получили травм после недавнего инцидента в отеле в Вашингтоне. Выражаю наилучшие пожелания их дальнейшей безопасности и благополучия, — написал Моди.

Он призвал решительно осуждать любые подобные ситуации и минимизировать их число в обществе. Инцидент произошел на приеме Ассоциации корреспондентов при Белом доме, где присутствовал Трамп. Американский лидер и его приближенные не пострадали.

Ранее стало известно имя стрелка, устроившего стрельбу. Им оказался 31-летний житель Калифорнии Коул Томас Аллен. Агентство Reuters со ссылкой на представителя ФБР уточнило, что Аллен целился в сотрудника Секретной службы. Офицер ранен, но его жизни ничего не угрожает, он «в порядке». Злоумышленник был вооружен дробовиком.

Сам Трамп назвал инцидент «отличным вечером в Вашингтоне». По его мнению, именно он сам был целью стрелявшего.

«С облегчением узнал»: Моди высказался о стрельбе с участием Трампа
