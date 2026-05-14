Лавров и Моди обменялись мнениями об Украине Моди заявил, что обсудил с Лавровым ситуацию на Украине

Премьер-министр Индии Нарендра Моди сообщил в соцсети X, что обменялся с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым взглядами по региональным вопросам, в том числе по ситуации на Украине. Глава индийского правительства уточнил, что принял российского дипломата.

Мы также обменялись мнениями по различным региональным и глобальным вопросам, включая ситуации на Украине и на Ближнем Востоке, — заявил глава индийского правительства.

Ранее глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар сообщал, что обсуждал с Лавровом вопросы углубления взаимодействия в ключевых стратегических областях. Стороны также много внимания уделили активизации совместных предприятий в энергетике и содействию кадровой профессиональной мобильности.

До этого Лавров заявлял, что Индия четко обозначила свою позицию о самостоятельном принятии решений по источникам закупки нефти. По его словам, это произошло, несмотря на слухи об отдельных отказах индийских заказчиков принимать танкеры с российской нефтью.