14 мая 2026 в 17:25

Лавров и Моди обменялись мнениями об Украине

Моди заявил, что обсудил с Лавровым ситуацию на Украине

Сергей Лавров Сергей Лавров Фото: РИА Новости
Премьер-министр Индии Нарендра Моди сообщил в соцсети X, что обменялся с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым взглядами по региональным вопросам, в том числе по ситуации на Украине. Глава индийского правительства уточнил, что принял российского дипломата.

Мы также обменялись мнениями по различным региональным и глобальным вопросам, включая ситуации на Украине и на Ближнем Востоке, — заявил глава индийского правительства.

Ранее глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар сообщал, что обсуждал с Лавровом вопросы углубления взаимодействия в ключевых стратегических областях. Стороны также много внимания уделили активизации совместных предприятий в энергетике и содействию кадровой профессиональной мобильности.

До этого Лавров заявлял, что Индия четко обозначила свою позицию о самостоятельном принятии решений по источникам закупки нефти. По его словам, это произошло, несмотря на слухи об отдельных отказах индийских заказчиков принимать танкеры с российской нефтью.

В России начали действовать новые правила для собственников и арендаторов
В России начали действовать новые правила для собственников и арендаторов

Заливаю молодую капусту кефиром и яйцом — капустный кекс в духовке за 40 минут, пышный и влажный, как бисквит
