В Индии объяснили призыв Моди экономить ресурсы

Призыв премьер-министра Индии Нарендры Моди экономить топливо, отказаться от необязательных зарубежных поездок и сократить покупку золота не связан с угрозой дефицита товаров первой необходимости, заявили в правительстве страны по итогам заседания неформальной группы министров по ситуации на Ближнем Востоке. Власти подчеркнули, что меры направлены на рациональное использование ресурсов и подготовку к возможному затяжному кризису.

Я призываю граждан сохранять спокойствие и избегать паники, поскольку правительство предпринимает конкретные шаги для предотвращения дефицита или сбоев в цепочках поставок. Призыв премьер-министра к коллективному участию народа с целью помочь стране справиться с глобальными потрясениями и вызовами — важный шаг на пути к самодостаточности и обеспечению энергетической безопасности. По сути, такое послание премьера призывает к бережливости в этот непростой для всего мира период, — отметил министр обороны страны Раджнатх Сингх.

В правительстве подчеркнули, что текущие меры по экономии ресурсов рассчитаны на долгосрочную перспективу в случае затягивания кризиса. В заявлении, опубликованном после встречи министров, говорится, что система поставок работает стабильно, поэтому необходимости в ажиотажных закупках топлива и других товаров нет.

Ранее Моди призвал граждан страны вернуться к ряду ограничений, которые применялись во время пандемии COVID-19. По его словам, это может помочь в условиях последствий кризиса на Ближнем Востоке. Он также подчеркнул необходимость экономии иностранной валюты и снижения зависимости от импорта энергоресурсов.