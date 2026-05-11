Премьер Индии призвал вернуть ограничения времен COVID-19

Премьер-министр Индии Нарендра Моди призвал граждан страны вернуться к ряду ограничений, которые применялись во время пандемии COVID-19. По его словам, это может помочь в условиях последствий кризиса на Ближнем Востоке.

Во время коронавируса мы работали из дома, проводили виртуальные встречи, видеоконференции. Мы привыкли к этому. Требование времени — вновь вернуться к этим методам, — сказал премьер-министр.

Он также подчеркнул необходимость экономии иностранной валюты и снижения зависимости от импорта энергоресурсов. По словам Моди, гражданам Индии стоит пересмотреть привычки потребления. Он обратил внимание на рост зарубежных поездок и свадеб за границей среди среднего класса. Премьер предложил временно ограничить такие траты, а также на год отказаться от покупки золота во время праздников.

Отдельно глава правительства заявил о необходимости экономного расходования топлива, которое в значительной степени импортирует Индия. В связи с этим премьер призвал активнее использовать общественный транспорт, метро, а также практику совместных поездок на автомобилях.

Ранее стало известно, что Иран отверг американское мирное предложение, заявив, что его принятие означало бы подчинение чрезмерным требованиям Вашингтона. По данным журналистов, в Тегеране посчитали план США неприемлемым.