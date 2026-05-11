Иран отверг план США, потому что не хочет подчиняться

Иран отверг американское мирное предложение, заявив, что его принятие означало бы подчинение чрезмерным требованиям Вашингтона, передает телеканал Press TV.

По данным журналистов, в Тегеране посчитали план США неприемлемым. В материале отмечается, что ответ Ирана стал реакцией на предложение Вашингтона по урегулированию конфликта. Агентство напомнило, что ответ Ирана касается вопросов завершения войны и обеспечении безопасности судоходства в Персидском заливе и Ормузском проливе.

Ранее посол Пакистана в России Файсал Нияз Тирмизи рассказал, что переговоры Ирана и США не зашли в тупик. По его словам, диалог продолжается. Тирмизи объяснил, что о тупике можно говорить только в случае полного прекращения контактов между сторонами. Он подчеркнул, что стороны по-прежнему ведут диалог через Пакистан.

Также заместитель министра иностранных дел РФ Александр Алимов заявил, что Россия обеспокоена новыми ударами США и Ирана в Персидском заливе, так как они ставят под угрозу перспективу устойчивого урегулирования. Он отметил, что любые действия, препятствующие долгосрочным отношениям между сторонами, так или иначе вызывают реакцию.