11 мая 2026 в 02:14

Иран отверг план США, потому что не хочет подчиняться

Press TV: Иран отверг план США из-за нежелания подчиниться

Иран отверг американское мирное предложение, заявив, что его принятие означало бы подчинение чрезмерным требованиям Вашингтона, передает телеканал Press TV.

По данным журналистов, в Тегеране посчитали план США неприемлемым. В материале отмечается, что ответ Ирана стал реакцией на предложение Вашингтона по урегулированию конфликта. Агентство напомнило, что ответ Ирана касается вопросов завершения войны и обеспечении безопасности судоходства в Персидском заливе и Ормузском проливе.

Ранее посол Пакистана в России Файсал Нияз Тирмизи рассказал, что переговоры Ирана и США не зашли в тупик. По его словам, диалог продолжается. Тирмизи объяснил, что о тупике можно говорить только в случае полного прекращения контактов между сторонами. Он подчеркнул, что стороны по-прежнему ведут диалог через Пакистан.

Также заместитель министра иностранных дел РФ Александр Алимов заявил, что Россия обеспокоена новыми ударами США и Ирана в Персидском заливе, так как они ставят под угрозу перспективу устойчивого урегулирования. Он отметил, что любые действия, препятствующие долгосрочным отношениям между сторонами, так или иначе вызывают реакцию.

