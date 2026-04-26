Подозреваемый в стрельбе в США рассказал, кто был его целью Подозреваемый в стрельбе в США признался в покушении на чиновников Трампа

Подозреваемый в стрельбе на ужине с президентом США Дональдом Трампом Коул Томас Аллан заявил, что планировал совершить покушение на чиновников администрации американского лидера, сообщил телеканал CBS со ссылкой на источники. На мероприятии присутствовали корреспонденты Белого дома.

Коул Аллан, подозреваемый в стрельбе <...>, после задержания заявил правоохранителям, что хотел стрелять в чиновников администрации Трампа, — говорится в сообщении.

Ранее Трампа эвакуировали с приема Ассоциации корреспондентов при Белом доме. Инцидент произошел в отеле Washington Hilton в центре Вашингтона — мужчина открыл стрельбу во время мероприятия.

Незадолго до стрельбы пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт сделала тревожное заявление. Прямо перед инцидентом она пообещала журналистам, что на мероприятии прозвучат «выстрелы».

Позже американский лидер иронично высказался о стрельбе в Washington Hilton и о своей срочной эвакуации. Трамп назвал произошедшее прекрасным вечером в Вашингтоне и высоко оценил действия сотрудников секретной службы.