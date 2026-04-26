Подозреваемый в стрельбе в США рассказал, кто был его целью

26 апреля 2026 в 08:55

Подозреваемый в стрельбе в США признался в покушении на чиновников Трампа

Коул Томас Аллан Коул Томас Аллан Фото: C2 Education/Facebook/Global Look Press
Подозреваемый в стрельбе на ужине с президентом США Дональдом Трампом Коул Томас Аллан заявил, что планировал совершить покушение на чиновников администрации американского лидера, сообщил телеканал CBS со ссылкой на источники. На мероприятии присутствовали корреспонденты Белого дома.

Коул Аллан, подозреваемый в стрельбе <...>, после задержания заявил правоохранителям, что хотел стрелять в чиновников администрации Трампа, — говорится в сообщении.

Ранее Трампа эвакуировали с приема Ассоциации корреспондентов при Белом доме. Инцидент произошел в отеле Washington Hilton в центре Вашингтона — мужчина открыл стрельбу во время мероприятия.

Незадолго до стрельбы пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт сделала тревожное заявление. Прямо перед инцидентом она пообещала журналистам, что на мероприятии прозвучат «выстрелы».

Позже американский лидер иронично высказался о стрельбе в Washington Hilton и о своей срочной эвакуации. Трамп назвал произошедшее прекрасным вечером в Вашингтоне и высоко оценил действия сотрудников секретной службы.

Москвичей предупредили об обрушении месячной нормы осадков за три дня
Путин поблагодарил корейских воинов, которые защищали Курскую область
Пригородные поезда на Севастополь изменили конечную точку прибытия
«Живу жизнью батальона»: Жога признался, что сохраняет связь со «Спартой»
Удары по Украине сегодня, 26 апреля: какие цели ВСУ поражены, последствия
Российский боец в одиночку пошел в атаку на пятерых военных ВСУ
Наступление ВС РФ на Запорожье и Сумы 26 апреля: последние новости, сводка
Трамп ответил на вопрос о связи стрельбы в США с Ираном
Путин отметил вклад создателя космодрома Плесецк в ракетную отрасль
«Вспышки»: политолог о влиянии покушения на Трампа на выборы в конгресс
Бойцы «Севера» подвели итоги апрельской «охоты» на станции РЭБ ВСУ
Россияне рассказали о тратах на майские праздники
«Готовы умереть»: Маск высказался о стрельбе на ужине с участием Трампа
В России предложили ввести «зарплату матери»
В России выросло число сайтов, имитирующих магазины с дачными товарами
Политолог ответил, кто может извлечь выгоду из покушения на Трампа
В Мали ввели комендантский час
Наступление ВС РФ на Харьков 26 апреля: последние новости, Купянск, сводки
Привычные домашние задания в школах могут исчезнуть
В Колумбии выросло число жертв взрыва
Дальше
«СВО закончится в Лондоне»: озвучено последнее пророчество Жириновского
«СВО закончится в Лондоне»: озвучено последнее пророчество Жириновского

В России ввели ГОСТ на отопление квартир
В России ввели ГОСТ на отопление квартир

Пачка творога и стакан кефира — через 25 минут на столе «узелки»: воздушные, мягкие, как облако, и ароматнее ватрушек
Пачка творога и стакан кефира — через 25 минут на столе «узелки»: воздушные, мягкие, как облако, и ароматнее ватрушек

