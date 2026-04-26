«Отличный вечер»: Трамп отреагировал на стрельбу в вашингтонском отеле Трамп иронично оценил стрельбу в отеле Washington Hilton и свою эвакуацию

Президент США Дональд Трамп иронично прокомментировал стрельбу в отеле Washington Hilton и свою экстренную эвакуацию с мероприятия. Он в своих социальных сетях назвал произошедшее отличным вечером в Вашингтоне и похвалил работу секретной службы.

Секретная служба и правоохранительные органы проделали фантастическую работу. Они действовали быстро и храбро, — уточнил американский лидер.

Он отметил, что стрелок был задержан. Первоначально президент предлагал продолжать шоу, однако окончательное решение остается за правоохранителями. Трамп также добавил, что вечер в любом случае получился не таким, как планировался, поэтому мероприятие, вероятно, придется провести заново.

Ранее в Сети появились кадры с места стрельбы на приеме с участием президента США. На видео видно, как после выстрелов в зале начинается паника, а гости вскакивают из-за столов. Также можно заметить, как телохранители первыми подходят к столу Трампа и загораживают его. После чего в зал заходит вооруженная охрана. Президента быстро уводят. Кроме республиканца, с приема эвакуировали первую леди Меланию Трамп, вице-президента США Джей Ди Вэнса и пресс-секретаря Белого дома Кэролайн Ливитт.