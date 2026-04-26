Директор ФБР лично взялся за дело о стрельбе на мероприятии с Трампом

Расследование стрельбы в отеле Washington Hilton, произошедшей во время приема с участием президента США Дональда Трампа, возглавил директор ФБР Кэш Патель, заявил исполняющий обязанности генпрокурора Тодд Бланш в интервью CNN. Он выразил уверенность в работе, которую проводит Федеральное бюро расследований.

Он ведет это расследование, я уверен в работе, которую проводит ФБР, — сказал Бланш.

Стрельба в отеле Washington Hilton произошла 25 апреля. В результате пострадал агент Секретной службы США. Его уже выписали из больницы, угрозы жизни нет.

Ранее журналистка The New York Post Кэрол Маркович сообщила, что личность стрелявшего на приеме Ассоциации корреспондентов при Белом доме установлена. Им оказался 31-летний житель штата Калифорния Коул Томас Аллен.

Как считает сам Трамп, наличие безопасного бального зала в Белом доме могло бы предотвратить стрельбу. По его словам, военные и сотрудники Секретной службы уже более 100 лет выступают за создание такого помещения.