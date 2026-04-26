Пострадавшего при стрельбе на ужине с участием Трампа выписали из больницы

Агент Секретной службы США, пострадавший в ходе стрельбы на торжественном ужине с участием президента Дональда Трампа и корреспондентов Белого дома, выписан из больницы, сообщает телеканал NBC со ссылкой на источник. Инцидент произошел в отеле Washington Hilton в Вашингтоне в субботу вечером, 25 апреля.

Сотрудник Секретной службы, пострадавший в результате стрельбы в ходе противостояния с подозреваемым на ужине Ассоциации корреспондентов Белого дома, выписан из больницы, — говорится в публикации.

Все присутствующие на торжественном ужине, включая Трампа и его супругу, были эвакуированы. Подозреваемый в стрельбе был оперативно задержан.

Ранее стало известно имя стрелка, устроившего стрельбу на приеме Ассоциации корреспондентов при Белом доме. Им оказался 31-летний житель Калифорнии Коул Томас Аллен, который целился в сотрудника Секретной службы США. Злоумышленник был вооружен дробовиком.

Позднее Трамп допустил, что именно он мог быть целью стрелявшего. Хозяин Белого дома похвалил агентов за быстрые действия, отметив, что нападавший имел при себе несколько единиц оружия.