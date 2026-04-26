26 апреля 2026 в 20:49

Секретная служба США ушла от ответа о безопасности Трампа

Секретная служба США переадресовала вопросы о стрельбе в офис генпрокурора

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Yuri Gripas/Consolidated News Photos/Global Look Press
Комментарии по поводу новых мер безопасности после стрельбы на приеме с президентом Дональдом Трампом будет давать офис генпрокурора, сообщила Секретная служба США. Такой порядок установлен на все время расследования, передает РИА Новости.

Дополнительные вопросы о стрельбе на ужине Ассоциации корреспондентов Белого дома и расследовании следует направлять в офис генерального прокурора, — подчеркнули в Секретной службе.

Ранее исполняющий обязанности генпрокурора США Тодд Бланш заявил, что расследование стрельбы в отеле Washington Hilton возглавил директор ФБР Кэш Патель. Бланш выразил уверенность в работе, которую проводит Федеральное бюро расследований.

До этого Трамп заявил, что стрелок страдал от серьезных личных проблем и действовал под влиянием радикальных антихристианских убеждений. По словам американского лидера, родственники злоумышленника ранее обращались в полицию с жалобами на его поведение.

В то же время политолог-американист Константин Блохин заявил, что избиратели забудут о покушении на Трампа к промежуточным выборам в конгресс. По мнению эксперта, инцидент вряд ли скажется на результатах голосования, поскольку до выборов еще далеко, а рейтинги после подобных вспышек быстро возвращаются к прежним показателям.

США
Дональд Трамп
покушения
Секретная служба США
