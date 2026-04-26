«В сердце много ненависти»: Трамп охарактеризовал вашингтонского стрелка Трамп: стрелявший на приеме в Вашингтоне выступал против христианства

Мужчина, открывший стрельбу во время приема в Вашингтоне, имел серьезные личные проблемы, заявил в интервью телеканалу Fox News президент США Дональд Трамп. По его словам, злоумышленник руководствовался радикальными антихристианскими убеждениями.

В его сердце долгое время было много ненависти. <...> Это было связано с религией. Это был ярко выраженный антихристианский настрой, — подчеркнул хозяин Белого дома.

Он добавил, что родственники нападавшего якобы прежде уже обращались в правоохранительные органы с жалобами на его поведение. Мужчина был крайне проблемным человеком, резюмировал Трамп.

Ранее президент США заявил, что чувствует себя в порядке после стрельбы на приеме в отеле Вашингтона. Он отметил, что у его супруги Мелании также хорошее самочувствие.

До этого сообщалось, что агент Секретной службы США, пострадавший в ходе стрельбы на торжественном ужине, выписан из больницы. Инцидент произошел в отеле Washington Hilton в Вашингтоне в субботу вечером, 25 апреля.

При этом Трамп допустил, что именно он мог быть целью стрелявшего. Хозяин Белого дома похвалил агентов за быстрые действия, отметив, что нападавший имел при себе несколько единиц оружия.