26 апреля 2026 в 18:40

«В сердце много ненависти»: Трамп охарактеризовал вашингтонского стрелка

Трамп: стрелявший на приеме в Вашингтоне выступал против христианства

Фото: IMAGO/WILL OLIVER/Global Look Press
Мужчина, открывший стрельбу во время приема в Вашингтоне, имел серьезные личные проблемы, заявил в интервью телеканалу Fox News президент США Дональд Трамп. По его словам, злоумышленник руководствовался радикальными антихристианскими убеждениями.

В его сердце долгое время было много ненависти. <...> Это было связано с религией. Это был ярко выраженный антихристианский настрой, — подчеркнул хозяин Белого дома.

Он добавил, что родственники нападавшего якобы прежде уже обращались в правоохранительные органы с жалобами на его поведение. Мужчина был крайне проблемным человеком, резюмировал Трамп.

Ранее президент США заявил, что чувствует себя в порядке после стрельбы на приеме в отеле Вашингтона. Он отметил, что у его супруги Мелании также хорошее самочувствие.

До этого сообщалось, что агент Секретной службы США, пострадавший в ходе стрельбы на торжественном ужине, выписан из больницы. Инцидент произошел в отеле Washington Hilton в Вашингтоне в субботу вечером, 25 апреля.

При этом Трамп допустил, что именно он мог быть целью стрелявшего. Хозяин Белого дома похвалил агентов за быстрые действия, отметив, что нападавший имел при себе несколько единиц оружия.

В МАГАТЭ сообщили тревожную весть о Запорожской АЭС
Майский снег для москвичей, новые детали аварии на ЧАЭС: что будет дальше
В Серпухове задержали подозреваемую в убийстве новорожденного сына женщину
В Росстате назвали самый доступный шашлык перед майскими праздниками
Проукраинских активистов залили перцовыми баллонами в Италии
Стало известно, когда глава МИД Ирана посетит Москву
Война в Иране угрожает дубайскому шоколаду
Пентагон уличили в серьезном подлоге в конфликте с Ираном
Семья россиянина-предателя пострадала от рук ВСУ
«Было предчувствие»: погибший в Бурятии проводник не хотел идти в горы
«Помнят и будут помнить»: Гайдукевич о влиянии Жириновского
«Стремился убить Трампа»: Ливитт назвала вашингтонского стрелка безумцем
«Ситуация остается сложной»: наступление российской армии напугало Сырского
Трамп раскрыл, поддерживает ли он контакты с Путиным
«Все боятся»: Пушков раскрыл, в чем демократы обвиняют Трампа
Раскрыто, кто позвонил Трампу после инцидента со стрельбой
«В сердце много ненависти»: Трамп охарактеризовал вашингтонского стрелка
В США обнаружили манифест вашингтонского стрелка
Трамп послал НАТО тревожный сигнал
Фанаты устроили массовую драку из-за победы российского боксера
Дальше
«СВО закончится в Лондоне»: озвучено последнее пророчество Жириновского
Общество

«СВО закончится в Лондоне»: озвучено последнее пророчество Жириновского

Забудьте о розах и флоксах: этот многолетник цветет все лето и зимует при −40°C без укрытия
Общество

Забудьте о розах и флоксах: этот многолетник цветет все лето и зимует при −40°C без укрытия

Пачка творога и стакан кефира — через 25 минут на столе «узелки»: воздушные, мягкие, как облако, и ароматнее ватрушек
Общество

Пачка творога и стакан кефира — через 25 минут на столе «узелки»: воздушные, мягкие, как облако, и ароматнее ватрушек

