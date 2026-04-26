«Вспышки»: политолог о влиянии покушения на Трампа на выборы в конгресс

Избиратели забудут о покушении на президента США Дональда Трампа к промежуточным выборам в конгресс, заявил NEWS.ru ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН политолог-американист Константин Блохин. По его мнению, инцидент вряд ли скажется на результатах голосования.

Все эти рейтинги можно сравнить с вспышками, которые проходят. Покушение на Трампа [в 2024 году] было практически перед выборами и повлияло на его рейтинг. Сейчас же до выборов еще далеко, и может произойти еще множество событий. Поэтому, скорее всего, об этом событии быстро забудут. Может быть, будут помнить недельки две-три, но потом все равно забудут, — сказал Блохин.

Подозреваемый в стрельбе на ужине с Трампом Коул Томас Аллан заявил, что планировал совершить покушение на чиновников администрации американского лидера. На мероприятии присутствовали корреспонденты Белого дома.

Ранее Трампа эвакуировали с приема Ассоциации корреспондентов при Белом доме. Инцидент произошел в отеле Washington Hilton в центре Вашингтона — мужчина открыл стрельбу во время мероприятия.