26 апреля 2026 в 10:50

Политолог Блохин: избиратели забудут о покушении на Трампа к выборам в конгресс

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Shutterstock/FOTODOM
Избиратели забудут о покушении на президента США Дональда Трампа к промежуточным выборам в конгресс, заявил NEWS.ru ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН политолог-американист Константин Блохин. По его мнению, инцидент вряд ли скажется на результатах голосования.

Все эти рейтинги можно сравнить с вспышками, которые проходят. Покушение на Трампа [в 2024 году] было практически перед выборами и повлияло на его рейтинг. Сейчас же до выборов еще далеко, и может произойти еще множество событий. Поэтому, скорее всего, об этом событии быстро забудут. Может быть, будут помнить недельки две-три, но потом все равно забудут, — сказал Блохин.

Подозреваемый в стрельбе на ужине с Трампом Коул Томас Аллан заявил, что планировал совершить покушение на чиновников администрации американского лидера. На мероприятии присутствовали корреспонденты Белого дома.

Ранее Трампа эвакуировали с приема Ассоциации корреспондентов при Белом доме. Инцидент произошел в отеле Washington Hilton в центре Вашингтона — мужчина открыл стрельбу во время мероприятия.

Софья Якимова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Москвичей предупредили об обрушении месячной нормы осадков за три дня
Путин поблагодарил корейских воинов, которые защищали Курскую область
Пригородные поезда на Севастополь изменили конечную точку прибытия
«Живу жизнью батальона»: Жога признался, что сохраняет связь со «Спартой»
Удары по Украине сегодня, 26 апреля: какие цели ВСУ поражены, последствия
Российский боец в одиночку пошел в атаку на пятерых военных ВСУ
Наступление ВС РФ на Запорожье и Сумы 26 апреля: последние новости, сводка
Трамп ответил на вопрос о связи стрельбы в США с Ираном
Путин отметил вклад создателя космодрома Плесецк в ракетную отрасль
«Вспышки»: политолог о влиянии покушения на Трампа на выборы в конгресс
Бойцы «Севера» подвели итоги апрельской «охоты» на станции РЭБ ВСУ
Россияне рассказали о тратах на майские праздники
«Готовы умереть»: Маск высказался о стрельбе на ужине с участием Трампа
В России предложили ввести «зарплату матери»
В России выросло число сайтов, имитирующих магазины с дачными товарами
Политолог ответил, кто может извлечь выгоду из покушения на Трампа
В Мали ввели комендантский час
Наступление ВС РФ на Харьков 26 апреля: последние новости, Купянск, сводки
Привычные домашние задания в школах могут исчезнуть
В Колумбии выросло число жертв взрыва
Дальше
«СВО закончится в Лондоне»: озвучено последнее пророчество Жириновского
В России ввели ГОСТ на отопление квартир
Пачка творога и стакан кефира — через 25 минут на столе «узелки»: воздушные, мягкие, как облако, и ароматнее ватрушек
