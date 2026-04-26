В США обнаружили манифест вашингтонского стрелка

Устроивший стрельбу в Вашингтоне перед нападением написал манифест, в котором обозначил в качестве целей сотрудников американской администрации, и активно выступал против политики президента США Дональда Трампа, сообщила журналистка Fox News Джеки Хайнрик в соцсети X. В соцсетях злоумышленника также содержится много риторики против главы Белого дома и христианства.

Ранее американский лидер заявил, что чувствует себя в порядке после стрельбы на приеме в отеле Вашингтона. Он отметил, что у его супруги Мелании также хорошее самочувствие.

До этого стало известно имя стрелка. Им оказался 31-летний житель Калифорнии Коул Томас Аллен, который целился в сотрудника Секретной службы. Злоумышленника, вооруженного дробовиком, задержали. Раненый офицер находится в порядке.