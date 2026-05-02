Россия стала лидером по одному критерию среди стран G20

По итогам первого квартала 2026 года Россия заняла первое место среди стран G20 по самому низкому уровню безработицы, передает РИА Новости. Показатель остался на уровне 2,2% и не изменился по сравнению с концом 2025 года.

При этом в Мексике показатель был 2,4%, а в Японии и Южной Корее достиг 2,7%. Также приводятся данные о том, что самый высокий уровень безработицы зафиксирован в Южной Африке, где он превысил 30%.

Ранее в Центробанке РФ сообщили, что уровень безработицы в России остается на историческом минимуме. По данным регулятора, рост зарплат в стране продолжает опережать рост производительности труда.

До этого президент России Владимир Путин в ходе совещания по экономическим вопросам заявил: уровень безработицы в России продолжает держаться на низком уровне. По его словам, сейчас она составляет 2,1%, даже несмотря на «общую экономическую динамику».

Кроме того, Путин сказал, что ВВП России снижается два месяца подряд и совокупное сокращение за январь — февраль составило 1,8%. Глава государства связал отрицательную динамику с календарными, погодными и сезонными факторами, включая меньшее количество рабочих дней. При этом он подчеркнул, что не только эти обстоятельства определяют деловую и инвестиционную активность.