День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
02 мая 2026 в 06:30

Россия стала лидером по одному критерию среди стран G20

Россия заняла первое место по низкому уровню безработицы среди стран G20

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

По итогам первого квартала 2026 года Россия заняла первое место среди стран G20 по самому низкому уровню безработицы, передает РИА Новости. Показатель остался на уровне 2,2% и не изменился по сравнению с концом 2025 года.

При этом в Мексике показатель был 2,4%, а в Японии и Южной Корее достиг 2,7%. Также приводятся данные о том, что самый высокий уровень безработицы зафиксирован в Южной Африке, где он превысил 30%.

Ранее в Центробанке РФ сообщили, что уровень безработицы в России остается на историческом минимуме. По данным регулятора, рост зарплат в стране продолжает опережать рост производительности труда.

До этого президент России Владимир Путин в ходе совещания по экономическим вопросам заявил: уровень безработицы в России продолжает держаться на низком уровне. По его словам, сейчас она составляет 2,1%, даже несмотря на «общую экономическую динамику».

Кроме того, Путин сказал, что ВВП России снижается два месяца подряд и совокупное сокращение за январь — февраль составило 1,8%. Глава государства связал отрицательную динамику с календарными, погодными и сезонными факторами, включая меньшее количество рабочих дней. При этом он подчеркнул, что не только эти обстоятельства определяют деловую и инвестиционную активность.

Мир
Россия
G20
рейтинги
безработица
Самое популярное
Как помочь при высоком и низком давлении: первая помощь и чего нельзя делать
Как помочь при высоком и низком давлении: первая помощь и чего нельзя делать

«Метод-3» с Хабенским убрали из онлайн-кинотеатров из-за РКН: что произошло
«Метод-3» с Хабенским убрали из онлайн-кинотеатров из-за РКН: что произошло

Натираю сыр на терке и в духовку — через 7 минут сырные палочки готовы, хрустящие, нежные. Находка к чаю
Натираю сыр на терке и в духовку — через 7 минут сырные палочки готовы, хрустящие, нежные. Находка к чаю

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.