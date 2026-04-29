«Метод-3» с Хабенским убрали из онлайн-кинотеатров из-за РКН: что произошло

«Метод-3» с Хабенским убрали из онлайн-кинотеатров из-за РКН: что произошло

Некоторые онлайн-кинотеатры удалили третий сезон сериала «Метод», главную роль в котором исполнил народный артист России Константин Хабенский, из-за дискредитации духовно-нравственных ценностей. Что об этом известно?

Что известно об удалении «Метода-3» из онлайн-кинотеатров

Министерство культуры России провело проверку третьего сезона сериала «Метод». Проверяли, насколько сериал соответствует традиционным духовно-нравственным ценностям. Основанием для проверки стало обращение одного из граждан, которое поступило в ведомство в установленном порядке.

По итогам экспертизы Минкультуры выдало заключение, которое затем стало причиной удаления сериала из двух крупнейших онлайн-кинотеатров страны. В пресс-службе Минкультуры уточнили, что оценочное заключение было выдано в строгом соответствии с порядком, утвержденным приказом ведомства.

Роскомнадзор потребовал убрать многосерийный фильм с платформ «Кинопоиск» и «Иви». По мнению ведомства, в картине есть сцены, которые подрывают традиционные российские духовно-нравственные ценности или отрицают их.

Как заявил основатель и генеральный продюсер ZOOM Production Владимир Маслов в своем Telegram-канале, был направлен запрос для разъяснения, какие именно нормы закона и традиционные ценности были нарушены.

«Документы, поступившие в адрес платформ, на данный момент не содержат конкретных формулировок», — отметил он.

Маслов обратил внимание, что в такой ситуации «невозможно понять границы допустимого».

«А значит, невозможно работать в жанре предсказуемо и ответственно», — заметил продюсер.

Он объяснил, что «Метод» — художественное произведение с возрастным ограничением 18+. В сериале вымышленные герои и события. Он подчеркнул, что цель проекта — не популяризировать или романтизировать реальных преступников.

О чем третий сезон «Метода»

«Метод» — российский детектив-триллер о следователе Родионе Меглине (Константин Хабенский). Первый сезон вышел в 2015 году, второй — в 2020-м. Премьера третьего сезона состоялась в ноябре 2025 года.

В продолжении сериала знаменитый следователь с необычным подходом собирает команду из бывших преступников, чтобы раскрывать самые сложные дела. Они знают, что движет убийцами, и быстро угадывают их мотивы, как это делает Меглин.

По словам Маслова, удаленное произведение работает с «тяжелыми темами», в числе которых «природа зла, границы человеческой психики и цена, которую платят герои, пытаясь это зло остановить и понять».

При этом, как подчеркнул Маслов, так устроен весь жанр: третий сезон «Метода» не отличается от первых двух, которые транслировались на федеральном ТВ. Он также похож на «Чикатило» с Дмитрием Нагиевым, «Фишера» с Иваном Янковским, ретро-детектив «Страх над Невой», а также зарубежные проекты «Ганнибал» и «Декстер».

