Личная жизнь, угрозы бандитов, ссора с Садальским: куда пропала Удовиченко

29 апреля Народная артистка России Лариса Удовиченко отмечает свой 71-й день рождения. Как сложились карьера и личная жизнь актрисы, чем она занимается сейчас?

Чем прославилась Удовиченко

Лариса Удовиченко появилась на свет 29 апреля 1955 года в Вене. Ее отец был военным врачом, а мать — воспитательницей детского сада.

«Я родилась в Австрии, поскольку тогда папина часть в составе советских войск располагалась в Вене. Но там я провела только первый год своей жизни. Дальше были бесчисленные переезды по нашей стране, а когда мне исполнилось семь лет, папа демобилизовался в звании подполковника медицинской службы, и мы осели в Одессе», — вспоминала она.

В девятом классе Удовиченко поступила в Народную студию актера при Одесской киностудии и проучилась там три года. После окончания школы она переехала в Москву и поступила во Всероссийский государственный институт кинематографии (ВГИК).

Актриса снималась в таких фильмах, как «Юлька», «Красное и черное», «И это все о нем», «Место встречи изменить нельзя», «Перед экзаменом», «Летучая мышь», «Выстрел в спину», «Люди в океане», «Женатый холостяк», «Мертвые души», «Опасно для жизни!», «Все впереди», «Автостоп», «Тартюф», «Короли и капуста», «Подозрение», «Даша Васильева», «Карма», «Анатомия убийства», «Жилищный вопрос» и «СольФасоль».

В ее фильмографии насчитывается более 160 работ.

Как сложилась личная жизнь Удовиченко

По информации СМИ, первый брак Ларисы Удовиченко был фиктивным. Она вышла замуж за режиссера Александра Панкратова-Белого ради московской прописки. Ее вторым избранником стал режиссер Андрей Эшпай.

Третий муж Удовиченко — бизнесмен Геннадий Болгарин. Ради актрисы он оставил семью, жену и дочь. С Болгариным Удовиченко прожила 20 лет, и у них родилась дочь Мария.

После развода актриса рассказала, что предприниматель был игроманом. Он проигрывал большие суммы и часто покидал Москву, чтобы скрыться от кредиторов. В это время Удовиченко с дочерью оставались в столице и рисковали жизнью — их преследовали и им угрожали люди, которым задолжал Болгарин.

«Посчитала, что я проиграл наши общие деньги, и дала понять, что между нами все кончено! Может, она и права. Извещение о нашем разводе мне прислали по почте. Нас развели заочно», — признавался экс-муж Удовиченко.

Мария, дочь Удовиченко, училась в театральном институте, но отказалась от актерской карьеры. Она переехала в Италию, где окончила Институт моды и дизайна. Там она встретила своего мужа — музыканта Франческо Криусколи.

Почему Удовиченко не общается с Садальским

Лариса Удовиченко была дружна с заслуженным артистом РСФСР Стасом Садальским. Но, по ее словам, их дружба закончилась, потому что она устала от его сложного характера.

«Стас — замечательный артист, гениальный партнер, но очень непростой человек. Поэтому в какой-то момент я перестала его терпеть — повернулась и ушла. Никому ничего не рассказываю и не доказываю», — призналась Удовиченко.

Чем сейчас занимается Удовиченко

В настоящее время артистка продолжает участвовать в театральных постановках и киносъемках.

В 2026 году запланирован выход шестого сезона сериала «Спасская» и фильма «Монохром», в которых сыграла Удовиченко.

В апреле 2025 года президент России Владимир Путин наградил народную артистку орденом «За заслуги в культуре и искусстве».

